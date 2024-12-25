李敏鎬與孔曉振上《Salon Drip2》宣傳新作《去問星星吧》～孔曉振結婚時李敏鎬的禮金包多少：「是金嘆等級」！

浪漫喜劇女王孔曉振與李敏鎬一同來到YT節目上《Salon Drip2》宣傳新作《去問星星吧》，孔曉振在拍攝期間更傳出甜蜜婚訊，而李敏鎬也致上禮金。被問到禮金包多少？孔曉振則大呼「是金嘆等級」。

日前公開的YT頻道《Salon Drip2》影片，邀請tvN最新電視劇《去問星星吧》主演孔曉振以及李敏鎬擔任嘉賓演出，兩位都是比較少上綜藝節目的大明星，被問到拍攝期間孔曉振傳出結婚好消息，也舉辦了婚禮。孔曉振表示，曾思考過在電視劇結束後舉辦婚禮儀式，不過真的花了太長的時間，自己其實也相當苦惱，也因為有人說婚禮是不適合延後的，所以去了美國舉辦婚禮10天之後就回到韓國。



孔曉振也表達心中的感謝，說自己在美國的這段時間，李敏鎬雖然也很想親自飛去祝賀，不過要拍的東西實在太多了，由他一人消化了許多拍攝份量，同時Cover缺席的孔曉振。李敏鎬也接著說，只好就送上禮金來祝賀了，孔曉振接著強調「他是用美金給我禮金的，可以直接在美國花掉。」



張度練相當好奇發問「那麼禮金的規格飾金嘆等級的，還是具俊表等級？」孔曉振回答「有金嘆的感覺」，並且擔心日後如果李敏鎬要結婚的時候，姐姐是否需要環上這筆債呢？李敏鎬則淡淡的表示「匯率還不錯的時候我就換了點美金」，表情相當逗趣，雖說是第一次上YT綜藝節目，李敏鎬卻展現前所未有的綜藝感。



tvN新電視劇《去問星星吧》描述在無重力的宇宙中繼站工作的指揮官EVE（孔曉振飾），與帶著秘密任務的不速之客孔龍（李敏鎬飾），離開了地球的太空生存故事。也是韓國第一次挑戰太空題材電視劇，2025年1月4日晚間首播。

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