李敏镐与孔晓振上《Salon Drip2》宣传新作《去问星星吧》～孔晓振结婚时李敏镐的礼金包多少：「是金叹等级」！

浪漫喜剧女王孔晓振与李敏镐一同来到YT节目上《Salon Drip2》宣传新作《去问星星吧》，孔晓振在拍摄期间更传出甜蜜婚讯，而李敏镐也致上礼金。被问到礼金包多少？孔晓振则大呼「是金叹等级」。

日前公开的YT频道《Salon Drip2》影片，邀请tvN最新电视剧《去问星星吧》主演孔晓振以及李敏镐担任嘉宾演出，两位都是比较少上综艺节目的大明星，被问到拍摄期间孔晓振传出结婚好消息，也举办了婚礼。孔晓振表示，曾思考过在电视剧结束后举办婚礼仪式，不过真的花了太长的时间，自己其实也相当苦恼，也因为有人说婚礼是不适合延后的，所以去了美国举办婚礼10天之后就回到韩国。



孔晓振也表达心中的感谢，说自己在美国的这段时间，李敏镐虽然也很想亲自飞去祝贺，不过要拍的东西实在太多了，由他一人消化了许多拍摄份量，同时Cover缺席的孔晓振。李敏镐也接著说，只好就送上礼金来祝贺了，孔晓振接著强调「他是用美金给我礼金的，可以直接在美国花掉。」



张度练相当好奇发问「那么礼金的规格饰金叹等级的，还是具俊表等级？」孔晓振回答「有金叹的感觉」，并且担心日后如果李敏镐要结婚的时候，姐姐是否需要环上这笔债呢？李敏镐则淡淡的表示「汇率还不错的时候我就换了点美金」，表情相当逗趣，虽说是第一次上YT综艺节目，李敏镐却展现前所未有的综艺感。



tvN新电视剧《去问星星吧》描述在无重力的宇宙中继站工作的指挥官EVE（孔晓振饰），与带著秘密任务的不速之客孔龙（李敏镐饰），离开了地球的太空生存故事。也是韩国第一次挑战太空题材电视剧，2025年1月4日晚间首播。

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