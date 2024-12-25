韓網重提李俊昊替代役期間美談：認真負責且真誠，很受身障兒童歡迎！買車送機構

WINNER成員宋旻浩因服替代役（社會服務要員）期間涉嫌不當履職而引發爭議之際，韓媒重新提及2PM成員李俊昊在社會服務期間展現的優秀表現。

17日韓媒《Dispatch》報導稱，正在麻浦設施管理公團替代服役的宋旻浩被懷疑未能履行應盡職責。 宋旻浩在服役期間於今年10月前往海外旅行，其後也未能確認其在崗情況。 對此設施方解釋稱宋旻浩處於「病假」、「年假」或「住院」狀態，經紀公司也稱藝人长期饱受恐慌症和双相情感障碍困扰，一時間韓網與論風向大轉，表現出了對宋旻浩的同情。沒想到D社直接槓上對方， 直接公開曾與宋旻浩一同服役的同事們的證言公開，爭議進一步發酵，輿論再轉，兵務廳隨後介入調查。 同時宋旻浩已於23日解除召集。

因兵役問題一直是韓國民眾不可踐踏的底線，一旦有明星牽扯其中必將遭到全網的口諫筆伐，還會拿來與其他優秀服役藝人的比較。 如今網友們想到了2PM成員李俊昊，他以認真負責的態度服役，服役期間的好評不斷。



2019年6月李俊昊開始在首爾瑞草區的一家日間照護中心擔任社會服務要員。 據悉該中心主要為十餘名重度殘疾人士提供日間康復教育及生活支援服務。 根據SBS的報導當時的同事和中心工作人員對李俊昊的表現讚不絕口。

一位中心工作人員回憶起與李俊昊的初次見面時表示：「起初以為作為明星，他可能會敷衍了事，但事實完全相反。 他細心地照顧行動不便、流口水、視力不好的孩子們，幫他們擦口水，牽著他們的手，毫無嫌棄之意。 他始終表現得非常真誠，我們真的很感激。」李俊昊還積極參與了前往濟州島、雪嶽山、束草、江華島等地的多次活動，展現了無微不至的關懷。 工作人員透露：「作為對聲音很敏感的歌手，他也耐心照顧喜歡喊叫的孩子們，很受中心孩子們的歡迎。」



不僅如此，李俊昊還為剛成立不久、缺乏車輛的中心捐贈了一輛價值約3000韓幣的車輛。 他退役後依舊和中心聯繫，還在在殘疾人日送上十盒PIZZA。

李俊昊因在2PM活動期間練習雜技時右肩受傷，兵務廳體檢時被判定為4級，因而以社會服務要員身份完成兵役。

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