韩网重提李俊昊替代役期间美谈：认真负责且真诚，很受残障儿童欢迎！买车送机构

WINNER成员宋旻浩因服替代役（社会服务要员）期间涉嫌不当履职而引发争议之际，韩媒重新提及2PM成员李俊昊在社会服务期间展现的优秀表现。

17日韩媒《Dispatch》报导称，正在麻浦设施管理公团替代服役的宋旻浩被怀疑未能履行应尽职责。 宋旻浩在服役期间於今年10月前往海外旅行，其后也未能确认其在岗情况。 对此设施方解释称宋旻浩处於「病假」、「年假」或「住院」状态，经纪公司也称艺人长期饱受恐慌症和双相情感障碍困扰，一时间韩网与论风向大转，表现出了对宋旻浩的同情。没想到D社直接杠上对方， 直接公开曾与宋旻浩一同服役的同事们的证言公开，争议进一步发酵，舆论再转，兵务厅随后介入调查。 同时宋旻浩已於23日解除召集。

因兵役问题一直是韩国民众不可践踏的底线，一旦有明星牵扯其中必将遭到全网的口谏笔伐，还会拿来与其他优秀服役艺人的比较。 如今网友们想到了2PM成员李俊昊，他以认真负责的态度服役，服役期间的好评不断。



2019年6月李俊昊开始在首尔瑞草区的一家日间照护中心担任社会服务要员。 据悉该中心主要为十余名重度残疾人士提供日间康复教育及生活支援服务。 根据SBS的报导当时的同事和中心工作人员对李俊昊的表现赞不绝口。

一位中心工作人员回忆起与李俊昊的初次见面时表示：「起初以为作为明星，他可能会敷衍了事，但事实完全相反。 他细心地照顾行动不便、流口水、视力不好的孩子们，帮他们擦口水，牵著他们的手，毫无嫌弃之意。 他始终表现得非常真诚，我们真的很感激。」李俊昊还积极参与了前往济州岛、雪岳山、束草、江华岛等地的多次活动，展现了无微不至的关怀。 工作人员透露：「作为对声音很敏感的歌手，他也耐心照顾喜欢喊叫的孩子们，很受中心孩子们的欢迎。」



不仅如此，李俊昊还为刚成立不久、缺乏车辆的中心捐赠了一辆价值约3000韩币的车辆。 他退役后依旧和中心联系，还在在残疾人日送上十盒PIZZA。

李俊昊因在2PM活动期间练习杂技时右肩受伤，兵务厅体检时被判定为4级，因而以社会服务要员身份完成兵役。

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