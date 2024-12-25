《加州汽車旅館》公開聖誕氛圍預告！李世榮&羅人友甜蜜互動

聖誕節之際，MBC新金土劇《加州汽車旅館》公開了一則洋溢著聖誕氛圍的特別預告，男女主角羅人友和李世榮預告了一場浪漫的的粉紅化學反應。

《加州汽車旅館》是一部浪漫題材作品，講述了在鄉村汽車旅館長大的女主角，在12年前逃離家鄉后再次與初戀重逢，並由此展開的一系列曲折故事。 該劇改編自2019年沈允瑞作家的熱門小說《Home， Bitter Home》。 李世榮飾演女主角「池江熙」，羅人友飾演男主角「千延秀」，崔民秀將在劇中出演江熙的父親「池春弼」。



預告片以「花娜邑」居民們在加州汽車旅館大堂舉行派對的場景開場。 不過，背景音樂並非聖誕頌歌，而是生日祝福歌，原來春弼和江熙父女倆的生日都在12月25日。 春弼興高采烈地慶祝自己的「聖誕生日」，而江熙卻對父親的這種行為頗為無奈。預告中還展現了江熙與延秀這對情侶的甜蜜互動。 延秀化身為只屬於江熙的巨型聖誕老人，並帶著撒嬌口吻告白「我一直都喜歡你」兩人甚至在同一張床上並肩而坐，甜蜜地打情罵俏。 春弼看著江熙與延秀這對小情侶，還忍不住調侃道：「一定要做好避孕措施」，引發了陣陣笑聲。



《加州汽車旅館》將於2025年1月10日正式播出。

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