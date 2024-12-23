演員安宰弘可望演出《信號2》同框李帝勳：「已收到提案正積極研討中」

23日演員安宰弘所屬經紀公司向韓國媒體表示．安宰弘已收到《信號2》的演出提案並積極研討中．消息一出讓許多期待著本劇的忠實觀眾們相當驚喜．也期待安宰弘與李帝勳的同框合作。

在2016年播出的tvN人氣電視劇《信號》，由演員李帝勳、金憓秀、趙震雄擔任主演，播出當時引發許多話題討論，並且相當收到觀眾們的喜愛，每週劇集裡總會解開相當困難的未結懸案事件，身處於現代與前一時代的兩位刑警，以對講機的方式穿越時空互相幫助，串聯時間線破解同一案件， 劇情相當耐人尋味，在播出期間不斷創下收視率新紀錄，最終也以15％高收視率完美收官。



期間不斷被觀眾敲碗製作第二季，終於在去年3月的時候傳出《信號2》正在準備推出第二季的消息，金銀熙作家也證實了正在準備劇本當中。而不久前曾與主角李帝勳合作電影《絕地逃生》的演員具教煥也在最近收到了《信號2》的演出提案，並且也正在積極研討中。在《絕地逃生》上映前，李帝勳也曾在2024年6月進行的訪談中提及《信號2》，並表示雖然不能提到太多細節，但已看到一部分前期劇本，相當瘋狂，呈現即將在大家的想像之上。令熱愛《信號2》的觀眾們更加期待，今日再傳出演技派的安宰弘也將加盟，讓這部作品卡司更加華麗。



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