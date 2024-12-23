金大明的台南私藏美食&美酒大公開！從麻辣燙到最潮雞尾酒吧，羅PD貪杯最後秒睡倒

繼台北篇之後，金大明和羅PD的台南逛吃之旅終於來啦！不得不說，韓國人或許在尋找酒館方面有獨特的天賦XD

「十五夜頻道」近日更新《跟著大明尋味 跟去台灣》第二集，來到充滿浪漫感性的城市——台南。 金大明說從車站走路就能到住處，結果不慎搭到高鐵繞了大遠路，被大家好一通調侃XD金大明帶大家來到之前在台南住過的酒店，就在孔廟附近不遠，接著開始他的美食徒步之旅。

金大明和羅PD先是逛林百貨，在路人學生推薦下品嘗泉波烏龍茶冰淇淋 ，觀摩播放韓國流行舞曲的神明生日派對，隨後來到饕公麻辣燙。 金大明被排隊人數嚇到，原來他上次根本是隨便走進來，甚至一天來吃兩次，沒想到原來如此火爆。 金大明用自己的獨家蘸料配方搭配肉肉，一口下去好吃到用拳頭不斷捶桌子，稱是韓國麻辣燙沒有的、「點醒丹田的濃香」，羅PD也對酸爽湯底和軟嫩鴨血讚不絕口。



金大明接著帶隊來到神農街，進入隱藏在巷弄之內的人氣酒吧T.C.R.C. （前科累累俱樂部）。 這家酒吧自2009年開業以來一直很火，曾兩度獲選「亞洲50大最佳酒吧」。 金大明來過這裡四次之多，輕車熟路直接走進後場，復古氛圍和海量威士忌讓人眼前一亮。 兩人點了「老街道」「府城漫步」「叢林」「Moscow Mule」，洛神花的奇妙搭配讓金大明稱讚不已，羅PD又加點一杯「老街道」、總共喝了4杯雞尾酒。 其實在麻辣燙那一攤兩人就開始小酌（*有獲得店家允許並將酒水帶走），離開TCRC時羅PD已經有點暈乎乎XD



接著來到金大明提前收藏的特色酒吧「赤坎中藥行」，點了中藥和茶道概念的雞尾酒等等。 這時已經凌晨1點多，羅PD從一進門就昏睡過去，金大明只好自己去公園擔仔麵續攤作為解酒XD



很多韓國網友留言表示：「台灣真的是又好吃又有魅力的地方」「再次愛上台灣人的熱情和親切」「去過快20次都很喜歡」「原來TWICE子瑜出生在這樣迷人的地方」。

不知第三集會是去哪個城市呢？ 十分期待！觀看時記得打開中文字幕哦~



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