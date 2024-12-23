Baby V.O.X完整体重出江湖！40岁尹恩惠状态好到像现役，当年出道仅15岁！

年度歌谣界盛典之一，《2024 KBS歌谣大祝祭》20日举行，90年代出道的一代女团Baby V.O.X惊喜登台引爆话题，话题已延烧好几日！

Baby V.O.X完整体，五成员金倚枝、李姬珍、沈恩珍、简美妍与尹恩惠登上《2024 KBS歌谣大祝祭》，重现〈Get Up〉、〈偶然〉表演，还和后辈KISS OF LIFE合作〈Killer〉，时隔14年合体活动激动粉丝们！Baby V.O.X表演不仅登X热门，YouTube影片亦迅速破百万，目前还是《2024 KBS歌谣大祝祭》最热门表演！



许多「老粉」都浮出水面，网路上留言包括「不是，要提前说会出现我们才会看到啊……不是不知道吧，下班后就要睡觉了呜，88年生的来了」、「孩子们，传说中90年代的女团还能维持这样的美貌，真是了不起」、「没想到2024年还能看到有尹恩惠的完整体Baby V.O.X舞台……再看一次也觉得疯了」、「姐姐们依旧很漂亮」、「时代没追赶上姐姐」……

「很高兴看到Baby V.O.X舞台的理由是，每个人都没有发生事故、没有不合，又用这么好的舞台和大家打招呼，可能是（成员）都上了年纪又结婚生子，还能展现非常优秀的表演」、「坐在那里的观众都是小孩……现在看到表演多么让人想起往事，呜呜，要是80、90年代坐在那里的话，肯定会出大事」……等等，还有人敲碗知名频道《dingo music》快点制作Baby V.O.X的《Killing Voice》节目！

从现年45岁的金倚枝与李姬珍、43岁的沈恩珍、42岁的简美妍到40岁的尹恩惠，外貌到歌舞都有人称赞状态极佳，例如「金倚枝离开演艺圈很久了，非常漂亮，现在反倒印象比在役时更好了……尹恩惠像现役一样」、「简美妍还像20岁后半真是疯了，让人震惊的美貌……」、「简美妍和金倚枝疯了，李姬珍尹恩惠也很漂亮，特别是简美妍美疯了颗颗颗」、「李姬珍歌怎么唱得这么好，嗓音魅力爆发」……等等。

讨论度最高的还是15岁就从Baby V.O.X出道，后来往演员发展以《宫》（宫野蛮王妃）及《咖啡王子1号店》红遍亚洲的尹恩惠，尹恩惠的直拍影片点阅率最高，大家都很开心看到尹恩惠重回舞台，不断称赞她就像现役爱豆，和后辈一同表演毫无违和甚至还是最亮眼！网赞「和后辈们在一起也很突出，音色也变好了，继续当歌手也不错」、「舞姿、身材、美貌、氛围真是绝了，扼杀现役偶像……姐姐以这个为起点重新积极活动吧」、「尹恩惠真让人哽咽」、「一如往常的尹恩惠看起来真好，希望身为演员再次活跃的日子也到来」、「尹恩惠当五代爱豆Center也可以」……。



▼回顾当年的Baby V.O.X及20年时空比较



由於Baby V.O.X出道时还没有「直拍」产物，许多粉丝也很感动Baby V.O.X竟然有了直拍影片，不过最重要的还是KBS竟能让Baby V.O.X重组，大家都很感谢并赞叹KBS的企划能力。顺带一提，一代团流行气球应援，Baby V.O.X这次都有现今流行的应援手灯（应援棒）了！（据说是粉丝们Baby Angels集资制作，成员们带上节目算是认证了）



Baby V.O.X 1997年出道，尹恩惠是1999年取代谎报年龄的李佳丽而加入，2004、2005年沈恩珍尹恩惠相继退团，2006团体宣告解散。2010全员曾在《金諪恩的巧克力》再次合体表演、2022简美妍与尹恩惠一同上《认识的哥哥》谈过往、2022‎尹恩惠组WSG Wannabe重当爱豆……都一再掀起回忆杀。然而，这两年Baby V.O.X受邀上节目都缺尹恩惠一人，引发不合传闻，当时有人替尹恩惠说话「成员都有联系且互相告知行程，尹恩惠仅是行程搭不拢」，如今合体算是破除不合谣言，成员们会后亦陆续发文表达感动心情。

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