【長文】勒索李善均兩女被判刑7年餘！案件細節公開，法院認定犯行「構成死因」

12月19日，仁川地方法院對李善均遭恐嚇勒索案做出判決：夜總會經理金某（30歲，女性）及前電影演員朴某（29歲，女性）分別被判處3年6個月和4年2個月有期徒刑。法院認定，被告行為構成李善均死因。

法院還命令金某與朴某向賠償申請人（李善均家屬）返還之前敲詐的2億韓元，另命令朴某單獨向賠償申請人返還之前敲詐的2.5億韓元。 宣判後，金某不接受判決並立即提交上訴狀，朴某尚未提出上訴。

案件背景1：金某的犯行

根據判決書內容，金某在2023年9月14日至17日期間收到朴某假冒他人發來的威脅短信，內容涉及「毒品仲介賣淫」及「要求支付1億韓元」。 金某從9月17日開始以此為藉口恐嚇李善均。

金某聯繫李善均，提到自己的吸毒事件，故意讓李某以為自己也涉毒，恐嚇說：「哥哥也不可以感到放心，你喝醉後也和我一起做了些什麼吧？」金某表示勒索者索要3億，她會將這筆錢轉交給勒索者：「那個人持有我和你的通話內容錄音檔，說如果給3億韓元就不會再進行恐嚇。」然而實際上，金某誘騙李善均通過熟人A某支付了3億韓元，隨後將這筆錢據為己有。



案件背景2：朴某的犯行

朴某多次恐嚇金某卻始終未能獲得1億韓元，遂將矛頭轉向李善均。 去年10月13日至17日，朴某冒充他人傳簡訊給李善均的朋友A某：「希望李善均不會因為江南那個吸毒的媽媽桑而失去名譽」「給我1億韓元，就不會再進行恐嚇」。 A某將簡訊內容轉告李善均，李善均通過A某向朴某轉交了5000萬韓元。

李善均的陳述

去年10月，李善均接受警方調查時被問及：「（勒索犯們）提到毒品相關內容時，是否比單純談論私生活時更讓您感到害怕？」李善均回答：「是的，僅僅是私生活被曝光就已經是巨大的衝擊，而他們似乎還試圖將毒品牽扯進來，讓我感到更加害怕。」



法院意見：「被告行為構成李善均死因」

金某在審判過程中主張從未對李善均進行恐嚇，而且3億韓元並非李某親自交付、而是由A某給予，因此不成立敲詐罪; 同時，金某還強調自己受到了朴某的精神控制（Gaslighting），是在朴某的教唆下參與犯罪。

但法院並未採信這些主張。 法官表示，根據相關物證和人證，金某勒索3億元的行為已超過朴某指使的范圍，構成恐嚇。 金某在去年9月17日的通話中，追加了「李善均可能因與自己一起涉入毒品犯罪而受到處罰」這一說辭，證明她在這之前並未持有李善均是否吸毒的直接證據。 法官認為並無證據顯示朴某教唆金某將李某與毒品案件牽連，或者對金某進行精神控制。

李善均因涉嫌吸毒接受警方調查時曾否認指控，但隨著媒體公開金某與李某的電話錄音，他於去年12月選擇了結束生命。

法官認為，考慮到李善均的知名演員身份，金某的威脅內容令他感到深切恐懼、承受了極大的精神痛苦，朴某的行為則進一步加劇他的精神痛苦。 兩人的犯行引發了相關調查和媒體報導，因此：「被告人的行為構成李某精神痛苦以及死亡的原因。 被告人罪責重大，犯罪性質極其惡劣。」



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