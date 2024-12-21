【长文】勒索李善均两女被判刑7年余！案件细节公开，法院认定犯行「构成死因」

12月19日，仁川地方法院对李善均遭恐吓勒索案做出判决：夜总会经理金某（30岁，女性）及前电影演员朴某（29岁，女性）分别被判处3年6个月和4年2个月有期徒刑。法院认定，被告行为构成李善均死因。

法院还命令金某与朴某向赔偿申请人（李善均家属）返还之前敲诈的2亿韩元，另命令朴某单独向赔偿申请人返还之前敲诈的2.5亿韩元。 宣判后，金某不接受判决并立即提交上诉状，朴某尚未提出上诉。

案件背景1：金某的犯行

根据判决书内容，金某在2023年9月14日至17日期间收到朴某假冒他人发来的威胁短信，内容涉及「毒品仲介卖淫」及「要求支付1亿韩元」。 金某从9月17日开始以此为藉口恐吓李善均。

金某联系李善均，提到自己的吸毒事件，故意让李某以为自己也涉毒，恐吓说：「哥哥也不可以感到放心，你喝醉后也和我一起做了些什么吧？」金某表示勒索者索要3亿，她会将这笔钱转交给勒索者：「那个人持有我和你的通话内容录音档，说如果给3亿韩元就不会再进行恐吓。」然而实际上，金某诱骗李善均通过熟人A某支付了3亿韩元，随后将这笔钱据为己有。



案件背景2：朴某的犯行

朴某多次恐吓金某却始终未能获得1亿韩元，遂将矛头转向李善均。 去年10月13日至17日，朴某冒充他人传简讯给李善均的朋友A某：「希望李善均不会因为江南那个吸毒的妈妈桑而失去名誉」「给我1亿韩元，就不会再进行恐吓」。 A某将简讯内容转告李善均，李善均通过A某向朴某转交了5000万韩元。

李善均的陈述

去年10月，李善均接受警方调查时被问及：「（勒索犯们）提到毒品相关内容时，是否比单纯谈论私生活时更让您感到害怕？」李善均回答：「是的，仅仅是私生活被曝光就已经是巨大的冲击，而他们似乎还试图将毒品牵扯进来，让我感到更加害怕。」



法院意见：「被告行为构成李善均死因」

金某在审判过程中主张从未对李善均进行恐吓，而且3亿韩元并非李某亲自交付、而是由A某给予，因此不成立敲诈罪; 同时，金某还强调自己受到了朴某的精神控制（Gaslighting），是在朴某的教唆下参与犯罪。

但法院并未采信这些主张。 法官表示，根据相关物证和人证，金某勒索3亿元的行为已超过朴某指使的范围，构成恐吓。 金某在去年9月17日的通话中，追加了「李善均可能因与自己一起涉入毒品犯罪而受到处罚」这一说辞，证明她在这之前并未持有李善均是否吸毒的直接证据。 法官认为并无证据显示朴某教唆金某将李某与毒品案件牵连，或者对金某进行精神控制。

李善均因涉嫌吸毒接受警方调查时曾否认指控，但随著媒体公开金某与李某的电话录音，他於去年12月选择了结束生命。

法官认为，考虑到李善均的知名演员身份，金某的威胁内容令他感到深切恐惧、承受了极大的精神痛苦，朴某的行为则进一步加剧他的精神痛苦。 两人的犯行引发了相关调查和媒体报导，因此：「被告人的行为构成李某精神痛苦以及死亡的原因。 被告人罪责重大，犯罪性质极其恶劣。」



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