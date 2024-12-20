《照明商店》雪炫解析為何劇中嚴泰九失去了對她的記憶！並且很開心聽到大家說「認不出那是雪炫」！

女團AOA出身並熱情挑戰戲劇演出的雪炫，在 Disney+《照明商店》播出後聽到許多人的評價是「幾乎認不出那是雪炫」，讓他覺得很開心，比起演員本身，更讓大家感到印象深刻的是她在角色上的呈現。

雪炫在近日的訪談中提到，自己在看自己的演出時仍然覺得有不足之處，不過透過本次的作品得到一些好的評價，也感覺相當有意義。雪炫在近期作品《照明商店》中飾演一位女子，她總是獨自拖著行李箱坐在公車站，等待著從末班車下車的男朋友。而因劇情的高度反轉，在本劇前半部與後半部的雪炫，幾乎有著兩極化的表現，更讓大家覺得就像一人分飾兩角的演出。



前面4集的雪炫，依照導演的指示，希望讓觀眾們感覺她像是個連續殺人魔，甚至將目標肢解裝入行李箱中，甚至在那些場面是否能夠流露出角色的情感，這些都經過考量而進行拍攝。從第1集的登場，雪炫就給人相當陰森的感覺，加上她的手指甲長在手掌內側，敲擊著她所坐著的長椅，營造出驚悚的感覺。



到了電視劇的後半部，帶著觀眾了解雪炫飾演的角色「至永」的坎坷戀情，即使她有個疼愛她的男友玄民（嚴泰九飾），男友在前往與至永見面的路上遭遇意外，讓原本就反對他們交往的男方母親更加無法諒解，不斷加重至永內心的罪惡感，導致她走上絕路。不願與男友分離的她仍協助昏迷中的男友，以意志力重新找回生命。



劇中並未特別說明為何玄民沒能記得至永，但雪炫自己的解讀是相愛的程度不同，至永對玄民的愛更深，所以至永無法抹去這段愛情記憶。雪炫透過《照明商店》得到大家的好評，但也表示在拍攝的過程中她對自己的演出仍充滿不確定，在下班路上她總是閉著眼睛思考自己的表現，也覺得對於自己的演出有些許遺憾，還能表現得更好，對自己的演技仍然沒有太多自信。



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