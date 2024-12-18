睽違6年！GFRIEND 2025十週年亞巡有香港及台灣！BUDDY狂求大場地！

粉絲BUDDY甚至是K-POP樂迷都等待許久的GFRIEND十週年回歸活動即將來臨，在韓國首爾演唱會兩場均完售又加場後，亞洲巡迴場地名單出爐！

GFRIEND（Sowon所願、Yerin睿隣、Eunha銀河、Yuju裕株、SinB信飛、Umji嚴智）昨晚（17日）透過Weverse等平台宣布演唱會「GFRIEND 10th Anniversary 'Season of Memories'」亞洲巡迴演出消息，四個巡迴地點為日本大阪、日本橫濱、香港及台灣台北，香港與台北的時間分別是3月14日與3月29日。



官方表示海外粉絲對GFRIEND的熱情早已證明，本月10日GFRIEND登上YouTube頻道「dingo music」節目‎《Killing Voice》演唱名曲串燒，影片不僅在韓國區YouTube登上發燒一，在印尼、日本、香港及台灣的排行榜上亦穩居上游。



GFRIEND時隔4年重啟活動，活動包含亞巡，對海外粉絲來說相當珍貴。對香港、台灣粉絲而言，GFRIEND上一次到港台演唱已是2019年8月的亞洲巡演「GFRIEND 2019 ASIA TOUR 'GO GO GFRIEND'」，相隔近6年！由於機會難得，台灣主辦Applewood Taiwan公布消息後，許多粉絲留言敲碗希望爭取大場地，林口體育館、新莊體育館、小巨蛋甚至是大巨蛋，大家都希望能順利搶到票。



GFRIEND重啟活動以《Killing Voice》開跑，在發行新曲音源（1/6）與專輯（1/13），還有巡迴演出之前，1月5日會搶先在日本福岡巨蛋舉行的‎「第39屆金唱片頒獎典禮」‎進行紀念表演。



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