睽违6年！GFRIEND 2025十周年亚巡有香港及台湾！BUDDY狂求大场地！

粉丝BUDDY甚至是K-POP乐迷都等待许久的GFRIEND十周年回归活动即将来临，在韩国首尔演唱会两场均完售又加场后，亚洲巡回场地名单出炉！

GFRIEND（Sowon所愿、Yerin睿隣、Eunha银河、Yuju裕株、SinB信飞、Umji严智）昨晚（17日）透过Weverse等平台宣布演唱会「GFRIEND 10th Anniversary 'Season of Memories'」亚洲巡回演出消息，四个巡回地点为日本大阪、日本横滨、香港及台湾台北，香港与台北的时间分别是3月14日与3月29日。



官方表示海外粉丝对GFRIEND的热情早已证明，本月10日GFRIEND登上YouTube频道「dingo music」节目‎《Killing Voice》演唱名曲串烧，影片不仅在韩国区YouTube登上发烧一，在印尼、日本、香港及台湾的排行榜上亦稳居上游。



GFRIEND时隔4年重启活动，活动包含亚巡，对海外粉丝来说相当珍贵。对香港、台湾粉丝而言，GFRIEND上一次到港台演唱已是2019年8月的亚洲巡演「GFRIEND 2019 ASIA TOUR 'GO GO GFRIEND'」，相隔近6年！由於机会难得，台湾主办Applewood Taiwan公布消息后，许多粉丝留言敲碗希望争取大场地，林口体育馆、新庄体育馆、小巨蛋甚至是大巨蛋，大家都希望能顺利抢到票。



GFRIEND重启活动以《Killing Voice》开跑，在发行新曲音源（1/6）与专辑（1/13），还有巡回演出之前，1月5日会抢先在日本福冈巨蛋举行的‎「第39届金唱片颁奖典礼」‎进行纪念表演。



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