运动神经发达，体力这么好的罗人友竟然被免除兵役？4级替代役+3年未被召集原因成谜

演员罗人友在兵役体检中被评为4级替代役，并在长达3年的「等待召集期间」后被免除兵役，这一消息的曝光瞬间点燃民众的好奇心的怀疑，因为他在各种综艺和电视剧中展现了强大的体力和运动能力，关於他为何被评为4级的背景引发了外界关注。

罗人友所属公司Hanada Company於17日表示：「最近罗人友在等待社会服务要员召集期间，得到了免除兵役的结果。」据公司解释，罗人友在被评为4级后，一直等待入伍，但由於3年间未收到兵务厅的召集通知，符合《兵役法》的规定，成为免役对象。 根据韩国现行的《兵役法》，4级替代役人员如果在3年内未被召集，将会自动被判定为免役。 今年因等待超过3年而被免役的人数达到了1.18万名，自2019年以来，这一数位每年都超过1万人。

不少民众对罗人友为何被评为4级感到疑惑。 罗人友因出演tvN《哲仁王后》而受到关注，并凭藉KBS 2TV《月升之江》迈入主演行列。 特别是《月升之江》在演员金志洙因校园暴力争议退出后，罗人友紧急加入，昼夜不休重新拍摄了所有已完成的镜头，他不仅需要完成战争动作戏，还积极投入到高强度的体力场景中，获得了观众和剧组的一致好评。

在为罗人友带来更高人气的KBS 2TV综艺节目《两天一夜》第4季中，他展现了卓越的运动天赋。 今年1月播出的「以寒制寒冬季奥运会」特辑里，罗人友接受了现役雪车和钢架雪车国家队教练金植的训练，金教练评价罗人友是「表现最好的人」。



와 이게 되네 코어힘 무엇ㄷ pic.twitter.com/SPCx4rkBPj — 나인우.mp4 (@nainwoo_mp4) October 8, 2023

罗人友在多次采访中提到，运动是他的爱好。 身高188cm的他不仅拥有优越的身体条件，还有卓越的运动神经，因此外界更加好奇这样的他为何会被评为4级。根据兵役法，体检结果分为1至3级者需服现役，4级者被归类为替代役。 从2021年10月兵役法修订后，即使被评为4级，个人也可选择服现役。



액션씬 연출 음악 연기 다 좋아 pic.twitter.com/KNrRm4fo7M — 나인우.mp4 (@nainwoo_mp4) July 25, 2023

4级评定通常需要满足某些条件，例如学历为高中辍学及以下、BMI指数为14（身高170厘米体重低於40公斤）、父母或配偶、兄弟中有6级以上军人、或因犯罪受到缓刑或实刑等。 此外，4级评定最多的原因是「身体异常」，例如类风湿性关节炎、糖尿病、结核病，以及能够正常生活但持续6个月以上的精神疾病症状等。 然而罗人友的经纪公司并未透露其被评为4级的具体原因。

此外，罗人友今年初出演了tvN《和我老公结婚吧》，还在明年1月即将开播的的MBC新金土剧《加州汽车旅馆》中担任主演，目前正紧张拍摄中。

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻