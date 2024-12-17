退伍倒数6天！D社爆宋旻浩服替代役期间出勤造假，YG回应：「病假、休假，按照规定使用」
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退伍倒数6天！D社爆宋旻浩服替代役期间出勤造假，YG回应：「病假、休假，按照规定使用」

明星   2024年12月17日   星期二13:24   Yuan  

YG娱乐（封面图源：TVDaily）

今日（17）上午，D社（Dispatch）对正在麻浦居民便利设施作爲社会服务要员服役的宋旻浩提出质疑。

据D社报导，宋旻浩去年3月24日开始在麻浦设施管理公团进行替代役服役，但是在今年3月，曾在麻浦设施管理公团的L某在2月份转移到居民便利设施后，一个月内也将宋旻浩调至居民便利设施。D社表示，宋旻浩换工作地后偶尔才会出现，上班签完名、抽菸后就会消失，从11月到12月初，D社到宋旻浩工作的地方访问10次以上，但却一次也没有见过宋旻浩，其他职员也回答没有见过他。

（＊延伸阅读：今天休假、明天病假、后天住院！D社爆料宋旻浩服替代役期间出勤造假，负责人帮遮掩

但是L某以个人讯息爲由，拒绝公开上下班纪录、CCTV等可以确认出勤现状的客观资料。另外，在现场确认宋旻浩的上班时间后，L某以「今天是年假」、「今天是病假」、「今天是住院」等爲理由。

与此相关，宋旻浩的经纪公司YG娱乐在今日下午表示：「关於艺人服役的详细内容很难确认。但是病假的理由是延续服役前开始接受的治疗，其他休假也都是按照规定使用的。」
宋旻浩（图源：TVDaily）

而宋旻浩因工作不力而引起争议已经不是第一次，今年4月因长发染发造型受到批评，根据兵务厅社会服务要员服务管理规定第8条，社会服务要员要经常保持服装和相貌端正，保持品位。另外，宋旻浩将在本月23日退伍。

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