《單身即地獄4》明年1月中迎來全新第四季！官方放話：「絕對比以往更加激烈火熱，尤其是天堂島的夜晚」

Netflix 最熱門的系列綜藝節目《單身即地獄4》回來了！！！2025年1月中旬首播，每一次推出都能引爆熱門話題。

《單身即地獄4》是一檔只有成為情侶才能離開孤單「地獄島」的單身男女之間，展開誠實坦率而火熱的約會實境秀。自2021年首季播出以來，這部 Netflix 代表性的節目，每年都以火熱話題吸引全球觀眾的目光。



第一季公開後，就首次將韓國綜藝節目送入全球非英語類別「TOP 10 TV節目」的熱門榜單之中。第二季同樣連續4週進入該榜單，累積觀看時間達到6508萬小時。第三季則連續5週位居該榜單的上位圈，並登上31個國家的 TOP 10 榜首。特別是每一季都誕生了如宋智雅、車炫承、DEX（金珍映）、申瑟琪、李官熙、尹廈情等話題明星，引領了現象級的人氣。



作為 Netflix 韓國綜藝系列中首個迎來「第四季」的節目，《單身即地獄》的期待和關注比以往更加高漲。導演金在元表示：「非常感謝能迎來第四季。每當有新一季推出時，觀眾們總是記得我們並持續支持，真的非常感激。」他還幽默地補充道：「既然都來到第四季了，目標就放到第十季吧，爭取成為國內最長壽的約會實境節目。」

在全新一季備受矚目之際，官方公開的先行海報進一步提升了對不可預測且充滿刺激性的戀愛實境秀的期待感。與此同時，釋出的預告片更將觀眾的興奮感推向巔峰。

「愛情是殘酷的生存遊戲」的旁白之後，參賽者們為了奪得通往天堂島的門票展開激烈的競爭，預示著更加白熱化的配對過程。為了追求愛情，參賽者們展現大膽的肢體接觸、令人心跳加速的調情以及毫不掩飾的真誠對話。而「愛情是一種令人上癮的多巴胺」這句話，讓人更加期待《單身即地獄4》會再次讓觀眾徹底沉浸於這個「世界上最火熱的地獄」。



在新一季中，地獄島與天堂島將繼續掀起愛情與矛盾的波瀾。金在元導演透露：「這一季比任何一季都更加火熱，尤其是天堂島的夜晚異常激烈。觀眾將能感受到第四季參賽者們的坦率、大膽以及不加修飾的魅力。我認為這季節目更加進化了，請大家多多期待。」

《單身即地獄》第四季將於2025年1月14日獨家登陸 Netflix。

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