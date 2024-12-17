《单身即地狱4》明年1月中迎来全新第四季！官方放话：「绝对比以往更加激烈火热，尤其是天堂岛的夜晚」

Netflix 最热门的系列综艺节目《单身即地狱4》回来了！！！2025年1月中旬首播，每一次推出都能引爆热门话题。

《单身即地狱4》是一档只有成为情侣才能离开孤单「地狱岛」的单身男女之间，展开诚实坦率而火热的约会实境秀。自2021年首季播出以来，这部 Netflix 代表性的节目，每年都以火热话题吸引全球观众的目光。



第一季公开后，就首次将韩国综艺节目送入全球非英语类别「TOP 10 TV节目」的热门榜单之中。第二季同样连续4周进入该榜单，累积观看时间达到6508万小时。第三季则连续5周位居该榜单的上位圈，并登上31个国家的 TOP 10 榜首。特别是每一季都诞生了如宋智雅、车炫承、DEX（金珍映）、申瑟琪、李官熙、尹厦情等话题明星，引领了现象级的人气。



作为 Netflix 韩国综艺系列中首个迎来「第四季」的节目，《单身即地狱》的期待和关注比以往更加高涨。导演金在元表示：「非常感谢能迎来第四季。每当有新一季推出时，观众们总是记得我们并持续支持，真的非常感激。」他还幽默地补充道：「既然都来到第四季了，目标就放到第十季吧，争取成为国内最长寿的约会实境节目。」

在全新一季备受瞩目之际，官方公开的先行海报进一步提升了对不可预测且充满刺激性的恋爱实境秀的期待感。与此同时，释出的预告片更将观众的兴奋感推向巅峰。

「爱情是残酷的生存游戏」的旁白之后，参赛者们为了夺得通往天堂岛的门票展开激烈的竞争，预示著更加白热化的配对过程。为了追求爱情，参赛者们展现大胆的肢体接触、令人心跳加速的调情以及毫不掩饰的真诚对话。而「爱情是一种令人上瘾的多巴胺」这句话，让人更加期待《单身即地狱4》会再次让观众彻底沉浸於这个「世界上最火热的地狱」。



在新一季中，地狱岛与天堂岛将继续掀起爱情与矛盾的波澜。金在元导演透露：「这一季比任何一季都更加火热，尤其是天堂岛的夜晚异常激烈。观众将能感受到第四季参赛者们的坦率、大胆以及不加修饰的魅力。我认为这季节目更加进化了，请大家多多期待。」

《单身即地狱》第四季将於2025年1月14日独家登陆 Netflix。

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