NewJeans今日開設全新SNS帳號，請集會粉絲吃飯！受制解約糾紛丟銀行代言

女團NewJeans於所屬社HYBE糾紛不休，今日（12月14日）下午開設了名為「jeanzforfree」的新IG帳號，閔熙珍火速點讚第一篇PO文。 就在前一天，NewJeans代言客戶之一新韓金融剛剛宣佈不再續約代言人合約。

五位成員透過IG限動分享影片，親自證實此帳號為她們全新建立的官方帳號。 Danielle說「真的是我們喔！真的很想大家」，Hanni承諾「會更常在這裡與大家見面」，Minji則說「知道很多人擔心我們，但我們非常堅強」。



第一篇PO文裡，NewJeans表示在汝矣島附近四家餐廳預付了餐點，只需帶著任意藝人的應援棒即可以「Bunnies」名義進行領取，包括海苔飯捲、飲料、蔘雞湯及餃子湯等。 Minji說：「韓國現在很冷，我們準備了一些東西，希望大家能吃上熱飯，照顧好自己。」雖然未直接提到，但根據應援棒和餐廳位置等消息，網友認為NewJeans此舉是對集會參與者表達支持。PO文發佈後不久，ADOR前代表閔熙珍火速點讚。



NewJeans於11月29日宣佈與ADOR終止專屬合約，並開始獨立活動，而ADOR則對此提出異議，目前雙方的糾紛仍在法律程序中。這場合約糾紛也對NewJeans的商業合作造成影響。 新韓金融集團昨日透露，與NewJeans的品牌代言合約將於今年12月到期，之後不再續約。 不過因為各個子公司的具體合約時間不同，NewJeans的廣告最晚會在明年3月之後下架。

去年，新韓金融推出全新app「Super SOL」以整合各個子公司app的功能，為貼近MZ世代和擴大宣傳，簽約了大勢新人女團NewJeans作為代言人。 然而隨著解約風波愈演愈烈，從廣告主的角度來看，續約已成為不可能：若與成員個別簽訂廣告合約，極有可能立刻捲入法律訴訟。



根據現行專屬合約條款，成員的個人活動或透過第三方進行的活動都屬於違約行為。 這裡的第三方不僅包括外部經紀公司，還包括成員本人或其父母設立的家族企業。

另據律師分析，NewJeans如果解約並獨立活動，就不能繼續使用「NewJeans」這個名字，也不能再演唱從前的歌曲。

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