「零錢CP」GD＆鄭亨敦時隔12年重逢！兩人將出演金泰浩PD的新節目，這組合太期待了！

感覺上次GD上傳鄭亨敦的影片就是在劇透呢！太期待了！

11日，據金泰浩PD設立的製作公司TEO透露，金泰浩PD以明年播出為目標，正在準備 GD 出演的新綜藝。據悉，金泰浩PD最近和 GD 一起結束第一次拍攝，他向韓媒 OSEN 透露：「因為有很多人期待，所以推進了 GD 和鄭亨敦的見面。」



而節目名稱有《GD和朋友們》、《Good Day》等暫定名，但目前尚未確定，MBC正在討論編排時間。

GD 和鄭亨敦兩人在2013年播出的《無限挑戰》的「無限歌謠祭」結緣，節目中兩人展現如情侶般的「欲擒故縱」技巧，當年還獲得最佳情侶獎。GD 最近常在 IG 小帳「8lo8lo8lowme」上傳過去鄭亨敦出演的《無限挑戰》的截圖，似乎陷入了「鄭亨敦病」之中，日前還上傳和鄭亨敦見面的貼文，不少粉絲也紛紛猜測兩人是不是在拍新綜藝。



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引領MBC招牌綜藝《無限挑戰》的金泰浩PD在2021年從MBC辭職。之後成立製作公司TEO，之後推出《我的名字是加百列》、《大富翁世界旅行》、《DANCE歌手流浪團》、《加拿大Check in》、《首爾Check in》等節目，有望時隔3年再回到MBC，因此備受關注。



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