「零钱CP」GD＆郑亨敦时隔12年重逢！两人将出演金泰浩PD的新节目，这组合太期待了！

感觉上次GD上传郑亨敦的影片就是在剧透呢！太期待了！

11日，据金泰浩PD设立的制作公司TEO透露，金泰浩PD以明年播出为目标，正在准备 GD 出演的新综艺。据悉，金泰浩PD最近和 GD 一起结束第一次拍摄，他向韩媒 OSEN 透露：「因为有很多人期待，所以推进了 GD 和郑亨敦的见面。」



而节目名称有《GD和朋友们》、《Good Day》等暂定名，但目前尚未确定，MBC正在讨论编排时间。

GD 和郑亨敦两人在2013年播出的《无限挑战》的「无限歌谣祭」结缘，节目中两人展现如情侣般的「欲擒故纵」技巧，当年还获得最佳情侣奖。GD 最近常在 IG 小帐「8lo8lo8lowme」上传过去郑亨敦出演的《无限挑战》的截图，似乎陷入了「郑亨敦病」之中，日前还上传和郑亨敦见面的贴文，不少粉丝也纷纷猜测两人是不是在拍新综艺。



（＊延伸阅读：「零钱CP」GD＆郑亨敦时隔多年重逢！郑亨敦还模仿GD的「头巾造型」，网友敲碗：「再一起合作综艺吧」）

引领MBC招牌综艺《无限挑战》的金泰浩PD在2021年从MBC辞职。之后成立制作公司TEO，之后推出《我的名字是加百列》、《大富翁世界旅行》、《DANCE歌手流浪团》、《加拿大Check in》、《首尔Check in》等节目，有望时隔3年再回到MBC，因此备受关注。



Yuan@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究