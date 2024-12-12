《黑司祭們》的後續作品《黑修女們》！宋慧喬全余贇變身驅魔修女與惡靈正面開撕！首波預告曝強烈眼神

演員宋慧喬再度大膽嘗試新題材，新電影作品《黑修女們》中變身修女對抗惡靈。12月12日電影公司NEW透過官方頻道公開了《黑修女們》第一波的電影主視覺海報以及預告影片。

《黑修女們》劇情描述為了拯救被強力惡靈所包圍的少年，不惜參與禁忌的儀式的人們將發生的故事。這也是韓國驅魔題材的新嘗試，也是曾吸引544萬名觀影人次的名作品《黑司祭們》的後續第二篇章。本次公開的第一波海報中，在火焰中仍擁有堅定強烈眼神的尤妮雅修女（宋慧喬飾），以及與她凝視著同一個方向的米卡艾拉修女（全余贇飾），令觀眾們對劇情感到好奇。



為了從惡靈手中拯救少年，總是毫不遲疑往前衝的尤妮雅修女，以及雖然不認同游妮雅卻也決心為受苦的少年盡一分力量的米卡艾拉修女，這兩位修女將展開什麼樣的故事劇情，令人非常好奇，加上海報上所寫的「早已做好前往禁忌之地的準備」，為了拯救受困於惡靈的少年，兩位修女將使出渾身解數對抗惡靈勢力。



電影預告中，先是有句提問「你聽過12現象嗎？」引發觀眾的興趣，接著是宋慧喬以沉穩堅定的聲線說著「你們這些骯髒的靈魂，現在給我離開！」宋慧喬與全汝彬將以獨一無二存在感與細膩的表現，展現尤妮雅以及米卡艾拉修女兩人內心的混亂以及決心救人的慈悲。《黑修女們》將於2025年1月在韓上映。



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