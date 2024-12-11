【韓網熱門】網友熱議aespa Winter、ENHYPEN梁禎元「熱戀」：求放過，反正最後都會分手

女團aespa成員Winter與男團ENHYPEN成員梁禎元私下見面的照片曝光，引發熱戀傳聞。 不過雙方經紀公司都火速否認，稱「純屬無中生有」，SM娛樂更透露偷拍照片之人曾經以照片向公司勒索錢財，被公司拒絕後故意散播。

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aespa Winter&ENHYPEN梁禎元私下見面照被拍疑似戀情曝光？！ 雙方經紀公司否認：偷拍者曾經以照片勒索錢財

韓國網友評論：

1. 別上傳這些了，他們又沒犯罪，真可憐，哪怕是事實又怎樣？ 兩人都很可愛，喜歡他們

2. 這就是私生照啊

3. 我覺得還蠻相配的

4. 管他們有沒有談戀愛，為什麼要在這裡區分誰更紅一點???

5. 這是私生照啊，粉絲真可憐，突然看到不想知道的戀愛內容

6. 如果是真的話，還蠻值得慶賀的

7. 別再消費藝人的私生活了，就讓他們好好戀愛吧

8. 比起他倆到底有沒有交往，我覺得偷拍+錄音更讓人覺得可怕

9. 很意外，我以為Winter會喜歡高個子的男生

10. D社的本質和私生沒有區別，只不過D社很懂行銷，Winter倒是很讓人意外啊

11. 我想說愛豆在現役時能不能別談戀愛啊

12. 比起和奇怪的BJ交往，他倆在一起更好啊

13. 他倆對粉絲都很好，所以他們在一起我沒有什麼感覺

14. 讓人意外的組合啊

15. 私生、跟蹤狂，可怕

16. 第一次聽說這個男團，去搜了名字，不是我認識的男團呢，所以沒有太大感覺

17. 同齡人交往有什麼關係???

18. 照片明顯是偷拍的啊，被拍的人才是最可憐的

19. 看不出男生，但是Winter還蠻明顯的，衣服和工作時的衣服就是同一件吧，很容易被認出

20. 有什麼傷心的，Karina被爆交往的時候可是寫了道歉文的

21. 不要管了，反正最後都會分手的

22. 同意樓上說的，就是就是，不要在意愛豆談戀愛啦

23. 都遮得這麼認真了，就當作不認識他們吧

24. 只有同隊隊友被D社揭發，因為HYBE和D社穿一條褲子（BELIFT LAB為HYBE旗下公司）

原文：https://theqoo.net/square/3524408842

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