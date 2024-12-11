aespa Winter&ENHYPEN梁禎元私下見面照被拍疑似戀情曝光？！ 雙方經紀公司否認：偷拍者曾經以照片勒索錢財

女團aespa成員Winter與男團ENHYPEN成員梁禎元私下見面的照片曝光，引發熱戀傳聞。

11日，X平台上出現了網友A發布的貼文，其中提到「年末活動多，應該會有很多共同日程，挺好的」並標記了Winter和梁禎元的名字，同時上傳了多張照片和影片。

A某寫道：「這樣也能說Winter有兩個？ KARINA穿著視訊通話中的衣服出門，鬧出那樣的事情，你還要穿挑戰影片裡穿的衣服出門嗎？」暗指照片中人物的穿著與Winter在challenge中的服裝相似。 隨後，A某強調「絕對不是同一個人」，並表示「Winter先坐計程車離開，之後是梁禎元上車離開」，透過公開照片試圖證明Winter與梁禎元私下見面。

照片和影片顯示，一名戴帽子和口罩的女性與一名戴帽子、穿連帽衫並戴口罩的男性出現在同一場所。 影片中還包含了疑似梁禎元的男子進行短暫電話通話的聲音。



에스파 윈터 엔하이픈 양정원 목격담! pic.twitter.com/nd3Z8D5k4g — 수파두파 (@SUPADUPAMY) December 10, 2024

然而目前曝光Winter和梁禎元目擊傳聞的帳號已被刪除，頁面顯示為「該帳號已不存在，文章也已被刪除」。



對此，粉絲及網友對帳號和文章被刪除一事，以及兩人僅為猜測狀態且都遮住面容、沒有明確證據的情況表示關注，同時譴責爆料藝人私生活的行為乃是私生飯行為。



事情愈演愈烈，Winter所屬經紀公司SM娛樂發佈官方聲明表示：「此事純屬無中生有，照片散佈者曾聯繫某媒體，試圖以金錢為目的與我們直接溝通，但被該媒體以無法處理金錢目的的舉報為由拒絕後，出於惡意進行了散佈。 對此我們將採取法律措施。」

ENHYPEN所屬BELIFT LAB也向媒體表示：「該戀愛傳聞不屬實。BELIFT LAB對於侵犯藝人隱私、製造及傳播惡性謠言的行為將採取強硬應對措施。」

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