一登場的她最令人好奇！《照明商店》長髮美女雪炫VS驚嚇公車男嚴泰九角色超驚悚大獲好評！

在Disney+日前公開的原創系列電視劇集《照明商店》，僅上線4集即引發高度討論，每一集看似獨立卻又有所關連的劇情與角色，令觀眾們期待後面4集的走向。一登場的長髮女子雪炫以及每日相遇的公車男嚴泰九，定調了整部作品的懸疑風格，引人入勝大獲好評。

《照明商店》描述在一個黑暗的巷弄盡頭，一家陳列著各式各樣燈具的照明商店，從帶著墨鏡的老闆朱智勛，到每一位造訪商店的顧客們，都有著異於常人的故事。而一登場的首集故事就由雪炫打頭陣，她穿著白衣批散長髮，帶著個大行李箱坐在公車站，一句話也不說只是低著頭，令每天在這站下車的嚴泰九相當好奇，終於在某一個雨天，嚴泰九上前詢問她並為她撐傘，也讓懸疑的故事劇情正式展開。



嚴泰九臉上的表情，同樣也是觀眾們心中的懷疑：她到底是人還是鬼？嚴泰九小心翼翼地問她為何坐在這裡？她只回答自己正在等待。在一個雨天，她仍然出現在原處，但沒有帶傘讓她全身都濕漉漉的，她又說手機丟失了，嚴泰九好意想幫她打電話看看是否有人撿到，詢問她的電話時，雪炫卻說：「你不認識我嗎？」接著更直接問嚴泰九「你家離這裡不遠吧？」要求跟著他回家。



雪炫奇異的行徑成為《照明商店》一個非常棒的起點，神祕氛圍讓觀眾們好奇她到底是誰？她與嚴泰九似乎應該是舊識，到底還有什麼秘密還沒揭開？雪炫最終拖著沉重還低著血的行李箱離開，來到照明商店，她打量著店內所有的電燈及燈泡，不說一句話又轉身離開。在第5、6集的預告中，也揭開了雪炫與嚴泰九之間的關係，雪炫本次挑戰恐怖鬼片類型的題材，還會冷不防的秀出長得很怪異的手指甲，在劇中展現十足的存在感，成功定調這部作品的懸疑與恐怖氛圍，吸引了觀眾持續觀賞《照明商店》。



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