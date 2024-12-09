aespa《Supernova》含金量還在上升！美Billboard「2024年度最佳K-POP歌曲」第1位，繼MAMA&MMA「年度歌曲獎」再獲肯定

女團aespa的《Supernova》近日在美國Billboard公佈的「2024年編輯推薦最佳K-POP歌曲25首（The 25 Best K-Pop Songs of 2024： Staff Pick）」排行榜中榮登榜首。

Billboard評價道：「《Supernova》不僅是aespa首張正規專輯《Armageddon》的代表作，更是今年的代表性K-POP歌曲。 這首僅有3分鐘的作品巧妙地平衡了創新與結構，包含三段完整的副歌、富有動感的hook、高昂的bridge，以及震撼人心的舞蹈間奏，而aespa則在整首歌中保持了高水準的完成度與一致性。」



Billboard認為，Karina和Giselle的rap唱段鋒利尖銳，Winter和NingNing則貢獻了「閃耀且富有星空般質感的強大歌聲」。 歌曲第二段加入的合成器尤其展現了她們打破公式化的野心，還巧妙地取樣了Afrika Bambaataa於1982年登上Billboard Hot 100的熱門單曲《Planet Rock》，「將懷舊電子元素與Hyperpop（高能流行）的輝煌進行巧妙融合，向過去致敬的同時展望未來」。



Billboard還補充道，《Supernova》在社交媒體上的持久熱度，令它富有感染力的節拍和引人入勝的編舞長期備受關註，其突破性的製作也贏得評論家的高度讚譽。 就連加拿大電音才女兼數位藝術家格萊姆斯（Grimes）也無法抗拒，在原曲基礎上製作了未來主義混音版，充分展示了aespa吸引讓粉絲、評論家和藝術家同行的卓越能力。



不僅如此，aespa此前已被英國英國知名音樂專業雜誌 NME 選為「2024年度最佳歌曲50強」之一，這是前十榜單中唯一的K-pop歌曲。 NME 高度評價道：「經 NASA 認可的《Supernova》從開頭幾秒就展現出強烈的存在感，爆發性的聲音效果、激昂的合成器音效，以及 aespa冷靜而自信的歌詞... 這首歌充滿了輕快的電子節拍和精彩的hook，證明了女子組合在未知領域也能取得成功的能力。」



aespa憑藉今年5月發行的首張正規專輯主打歌《Supernova》，在 Melon 榜單上創下15週連續冠軍的紀錄，刷新了歷史最長連續冠軍的新紀錄。 在年末的各大音樂頒獎典禮中，她們橫掃「年度專輯」、「年度最佳歌曲」、「最佳音樂錄影帶」等多個大獎，以最多獲獎成為該年度的最大贏家，迎來了職業生涯的最高峰。

此外，aespa 將參加定於 2025 年 1 月 11 日至 12 日在首爾高尺天空巨蛋舉行的《SMTOWN LIVE 2025》首爾演唱會。



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