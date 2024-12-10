疑觸景生情落淚？EXID Hani友人婚禮上唱祝歌，扭頭抹淚忍人心酸

女團EXID出身的藝人Hani與精神科醫生梁在雄交往四年，此前兩人宣佈將會在今年的9月結婚，但因為梁在雄經營醫院發生醫療事故致人死亡，所以兩人婚禮也受到了影響，並且宣佈延期。

日前，Hani參加了朋友的婚禮，與隊友率智、正花、LE、慧潾一起演唱了《Up & Down》作為祝歌。 在演唱過程中，Hani一度轉身擦拭眼淚。 這是自2022年公開戀愛的W精神醫院院長梁在雄與Hani將原定於9月的婚禮延期後她首次公開亮相。 Hani因梁院長醫院於7月發生的患者死亡事故，暫時推遲婚禮，並退出了原計畫出演的節目，暫停了所有演藝活動。



今年5月，患者A某因治療「減肥藥成癮」入住梁院長的醫院-132網民98-不幸去世。 這一事件於患者死亡兩個月後才被披露。 圍繞A某遺屬指控的「醫院醫療過失導致患者死亡」的爭議愈演愈烈。 梁院長表示：「對住院過程中發生的事件，自己和全體醫療團隊都感到無比痛心。」並向逝者和遺屬表達了歉意。



然而A某遺屬以遺棄致死罪對醫院醫療團隊提起了刑事訴訟，同時向國家人權委員會提交了申訴。 在今年10月的國政監查上，梁院長出席並表示：「不承認（醫療過失），難以承認。」但他再次致歉稱：「民眾信任我們醫院，讓女兒或妹妹住院治療，我們未能安全地幫助她恢復健康，再次深表歉意。」



關於Hani在演唱祝歌時落淚的具體原因尚未明確，但部份網友猜測，這可能與梁院長婚禮延期的影響有關。

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