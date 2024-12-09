為彈劾尹錫悅遊行抗議！各家偶像手燈出籠代替蠟燭！少女時代〈再次重逢的世界〉成戰歌
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為彈劾尹錫悅遊行抗議！各家偶像手燈出籠代替蠟燭！少女時代〈再次重逢的世界〉成戰歌

KPOP   2024年12月9日   星期一13:00   草莓  

（封面圖源：X@Yunalutz截圖、YouTube@MBCNEWS截圖）

韓國總統尹錫悅因突發戒嚴引發排山倒海的濫權、破壞民主批判聲浪，7日國會表決其彈劾案未過，民眾於國會前舉行的抗議遊行更加激烈了。由於韓國舉行相關示威活動一般都是持白色蠟燭聚集，此次許多民眾不約而同改拿「偶像手燈」（愛豆應援棒），成為特殊景象。

韓國國會汝矣島前舉行了「內亂罪尹錫悅下台！實現國民主權！『社會大改革！泛國民燭光大遊行』」抗議，意外聚集了各家偶像手燈，如NCT、TXT、EXO、BTS、ATEEZ、MAMAMOO、少女時代、PLAVE……據各大韓媒採訪與觀察，手燈不僅比蠟燭持久且實用、危險性較低，粉絲帶上自家偶像手燈也是要展現決心與團結力量，實現民主自由主義，偶像手燈正也代表韓國強大的軟實力「K-POP」，追星族護國之心強烈。

▼「愛豆應援棒」成X（原Twitter）流行趨勢（熱門關鍵字）
（圖源：X截圖）

▼NCT手燈由於是方形，相當方便貼貼紙，粉絲們貼上「彈劾」字眼尤為顯眼

▼現場甚至開始「點名」哪家粉絲出現，IU、GFRIEND、BTOB、SHINee等等都有

手燈聚集之外，現場還播放K-POP歌曲取代民主化運動之歌〈給你的進行曲〉，除了將〈APT.〉等熱門新曲改寫歌詞全場合唱外，少女時代〈再次重逢的世界〉由於歌詞與氛圍切合，成為宛如「戰歌」的標誌性歌曲。

此次遊行可看見20代、30代女性居多，且有許多追星族，讓人難以忽視這些族群的強大，媒體《HeraldK》‎分析追星族一向勇於為偶像的權益發聲，當偶像出現爭議也會直言批判，因此國家大事當前他們同樣無法忽視，該媒體甚至下此結論說：「像這樣的偶像粉絲團體，愛國家的心比國會議員還廣。」有名記者還因為見到手燈海而落淚，表示：「活到現在沒有過那種經歷，感受到了希望。」

目前在野黨共同民主黨主席李在明宣布會再次提案彈劾尹錫悅，預計14日二度投票表決。

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