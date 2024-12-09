為彈劾尹錫悅遊行抗議！各家偶像手燈出籠代替蠟燭！少女時代〈再次重逢的世界〉成戰歌

韓國總統尹錫悅因突發戒嚴引發排山倒海的濫權、破壞民主批判聲浪，7日國會表決其彈劾案未過，民眾於國會前舉行的抗議遊行更加激烈了。由於韓國舉行相關示威活動一般都是持白色蠟燭聚集，此次許多民眾不約而同改拿「偶像手燈」（愛豆應援棒），成為特殊景象。
韓國國會汝矣島前舉行了「內亂罪尹錫悅下台！實現國民主權！『社會大改革！泛國民燭光大遊行』」抗議，意外聚集了各家偶像手燈，如NCT、TXT、EXO、BTS、ATEEZ、MAMAMOO、少女時代、PLAVE……據各大韓媒採訪與觀察，手燈不僅比蠟燭持久且實用、危險性較低，粉絲帶上自家偶像手燈也是要展現決心與團結力量，實現民主自由主義，偶像手燈正也代表韓國強大的軟實力「K-POP」，追星族護國之心強烈。
국힘 의원들이 본회의장에서 나갔다는 소식들 듣자마자 국회를 둘러싸고 출입하는 사람들 신분증 하나하나확인하며 막은 동료들의 반 이상이 아이돌 응원봉을 든 소녀들이었고 의원회관 옆 입구는 거의 90퍼였음 역시 케벡스주변 잘알들이라는 생각을 햇따 pic.twitter.com/sNkX4n35Tf— 하이 (@TXT_hai) December 7, 2024
시위에 아이돌 응원봉 들고가는거 좀 그렇지 않나?;;— (@dive_into_nct) December 7, 2024
: pic.twitter.com/5oBwJ3NDog
근데 진짜 "킹블이나 아이돌 응원봉 아무거나 들고와도 됩니다" 했던 말이 정말 큰 역할한 거 같음…… 저 시위 다니면서 이렇게 알록달록한 광경을 처음봤거든요…… pic.twitter.com/kdTDNP2DkG— 막다 (@magda1137310) December 6, 2024
방금 엠비씨 뉴스데스크에 나온— 시루 (@siroo65764) December 8, 2024
kpop아이돌 응원봉의 물결 pic.twitter.com/fEwDaY1Dr0
▼「愛豆應援棒」成X（原Twitter）流行趨勢（熱門關鍵字）
▼NCT手燈由於是方形，相當方便貼貼紙，粉絲們貼上「彈劾」字眼尤為顯眼
드디어 가치를 인정받은 믐ㅋㅋㅋㅋ https://t.co/JHTaPheovJ pic.twitter.com/nDWQu6CMjy— 수옌 (@Yunalutz) December 6, 2024
여기가 시위현장인지 아이돌 콘서트장인지 모를 정도로 응원봉 진짜 많다ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ pic.twitter.com/9WpPOgSs8T— KH모음집 (@moeum__zip) December 6, 2024
▼現場甚至開始「點名」哪家粉絲出現，IU、GFRIEND、BTOB、SHINee等等都有
애들아 지금 집회에서 응원봉 강의하고 있다— 팔로X청명 (@bluelight_cos) December 8, 2024
어떤 아이돌 응원봉인지 소개시켜주고
중년분들이 당근에서 응원봉 구매하고있대
자랑스럽다 애들아! pic.twitter.com/YZ4wFouKLy
아 집회 존나 웃김..— 사시미공주 (@aktltekglgl) December 8, 2024
너무 많으니까 한꺼번에 갈게요..
엔시티 BTS 조승연 아이브 블랙핑크 스트레이키즈 더보이즈 크래비티 에스파 트레저 보넥도 투바투 앤팀 데이식스 뉴진스
르세라핌 루시 트리플에스 제베원 몬스타엑스 샤이니 엑소 미야오 엔믹스 대한민국 아이돌은 다 열받앗다 ~~~~~ pic.twitter.com/1RsX5Q9vKX
手燈聚集之外，現場還播放K-POP歌曲取代民主化運動之歌〈給你的進行曲〉，除了將〈APT.〉等熱門新曲改寫歌詞全場合唱外，少女時代〈再次重逢的世界〉由於歌詞與氛圍切合，成為宛如「戰歌」的標誌性歌曲。
MZ세대의 운동가요가 된— 레종 (@twikth5169) December 5, 2024
소녀시대의 <다시 만난 세계>로
모든 세대가 하나된 국회 본청 앞 촛불집회입니다
이번 주 토요일 광장에서 우리 모두
하나되어 윤석열탄핵을 이루어냅시다!!!! pic.twitter.com/hhzkZ9aHTX
此次遊行可看見20代、30代女性居多，且有許多追星族，讓人難以忽視這些族群的強大，媒體《HeraldK》分析追星族一向勇於為偶像的權益發聲，當偶像出現爭議也會直言批判，因此國家大事當前他們同樣無法忽視，該媒體甚至下此結論說：「像這樣的偶像粉絲團體，愛國家的心比國會議員還廣。」有名記者還因為見到手燈海而落淚，表示：「活到現在沒有過那種經歷，感受到了希望。」
아이돌 콘서트 봉으로 시위하는 여자아이들— 바글이 (@baguri01) December 7, 2024
울컥하며 감동한 기자 pic.twitter.com/vqcS8KUpyf
홍사훈 기자님...— 꼬야 (@iYedeong) December 7, 2024
아이돌 팬들이 야광봉 들고 나온 모습 보고 살면서 그런 경험을 해본적이 없다고 희망을 느끼셨다고 울먹거림... 모두가 그 야광봉을 봤으면 좋겠다고... pic.twitter.com/RYdzRgcHPx
目前在野黨共同民主黨主席李在明宣布會再次提案彈劾尹錫悅，預計14日二度投票表決。
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