為彈劾尹錫悅遊行抗議！各家偶像手燈出籠代替蠟燭！少女時代〈再次重逢的世界〉成戰歌

韓國總統尹錫悅因突發戒嚴引發排山倒海的濫權、破壞民主批判聲浪，7日國會表決其彈劾案未過，民眾於國會前舉行的抗議遊行更加激烈了。由於韓國舉行相關示威活動一般都是持白色蠟燭聚集，此次許多民眾不約而同改拿「偶像手燈」（愛豆應援棒），成為特殊景象。

韓國國會汝矣島前舉行了「內亂罪尹錫悅下台！實現國民主權！『社會大改革！泛國民燭光大遊行』」抗議，意外聚集了各家偶像手燈，如NCT、TXT、EXO、BTS、ATEEZ、MAMAMOO、少女時代、PLAVE……據各大韓媒採訪與觀察，手燈不僅比蠟燭持久且實用、危險性較低，粉絲帶上自家偶像手燈也是要展現決心與團結力量，實現民主自由主義，偶像手燈正也代表韓國強大的軟實力「K-POP」，追星族護國之心強烈。

국힘 의원들이 본회의장에서 나갔다는 소식들 듣자마자 국회를 둘러싸고 출입하는 사람들 신분증 하나하나확인하며 막은 동료들의 반 이상이 아이돌 응원봉을 든 소녀들이었고 의원회관 옆 입구는 거의 90퍼였음 역시 케벡스주변 잘알들이라는 생각을 햇따 pic.twitter.com/sNkX4n35Tf — 하이 (@TXT_hai) December 7, 2024

시위에 아이돌 응원봉 들고가는거 좀 그렇지 않나?;;

: pic.twitter.com/5oBwJ3NDog — (@dive_into_nct) December 7, 2024

근데 진짜 "킹블이나 아이돌 응원봉 아무거나 들고와도 됩니다" 했던 말이 정말 큰 역할한 거 같음…… 저 시위 다니면서 이렇게 알록달록한 광경을 처음봤거든요…… pic.twitter.com/kdTDNP2DkG — 막다 (@magda1137310) December 6, 2024

방금 엠비씨 뉴스데스크에 나온

kpop아이돌 응원봉의 물결 pic.twitter.com/fEwDaY1Dr0 — 시루 (@siroo65764) December 8, 2024

▼「愛豆應援棒」成X（原Twitter）流行趨勢（熱門關鍵字）



▼NCT手燈由於是方形，相當方便貼貼紙，粉絲們貼上「彈劾」字眼尤為顯眼



여기가 시위현장인지 아이돌 콘서트장인지 모를 정도로 응원봉 진짜 많다ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ pic.twitter.com/9WpPOgSs8T — KH모음집 (@moeum__zip) December 6, 2024

▼現場甚至開始「點名」哪家粉絲出現，IU、GFRIEND、BTOB、SHINee等等都有



애들아 지금 집회에서 응원봉 강의하고 있다

어떤 아이돌 응원봉인지 소개시켜주고

중년분들이 당근에서 응원봉 구매하고있대

자랑스럽다 애들아! pic.twitter.com/YZ4wFouKLy — 팔로X청명 (@bluelight_cos) December 8, 2024

아 집회 존나 웃김..



너무 많으니까 한꺼번에 갈게요..

엔시티 BTS 조승연 아이브 블랙핑크 스트레이키즈 더보이즈 크래비티 에스파 트레저 보넥도 투바투 앤팀 데이식스 뉴진스

르세라핌 루시 트리플에스 제베원 몬스타엑스 샤이니 엑소 미야오 엔믹스 대한민국 아이돌은 다 열받앗다 ~~~~~ pic.twitter.com/1RsX5Q9vKX — 사시미공주 (@aktltekglgl) December 8, 2024

手燈聚集之外，現場還播放K-POP歌曲取代民主化運動之歌〈給你的進行曲〉，除了將〈APT.〉等熱門新曲改寫歌詞全場合唱外，少女時代〈再次重逢的世界〉由於歌詞與氛圍切合，成為宛如「戰歌」的標誌性歌曲。



MZ세대의 운동가요가 된

소녀시대의 <다시 만난 세계>로

모든 세대가 하나된 국회 본청 앞 촛불집회입니다

이번 주 토요일 광장에서 우리 모두

하나되어 윤석열탄핵을 이루어냅시다!!!! pic.twitter.com/hhzkZ9aHTX — 레종 (@twikth5169) December 5, 2024

此次遊行可看見20代、30代女性居多，且有許多追星族，讓人難以忽視這些族群的強大，媒體《HeraldK》‎分析追星族一向勇於為偶像的權益發聲，當偶像出現爭議也會直言批判，因此國家大事當前他們同樣無法忽視，該媒體甚至下此結論說：「像這樣的偶像粉絲團體，愛國家的心比國會議員還廣。」有名記者還因為見到手燈海而落淚，表示：「活到現在沒有過那種經歷，感受到了希望。」



아이돌 콘서트 봉으로 시위하는 여자아이들

울컥하며 감동한 기자 pic.twitter.com/vqcS8KUpyf — 바글이 (@baguri01) December 7, 2024

홍사훈 기자님...

아이돌 팬들이 야광봉 들고 나온 모습 보고 살면서 그런 경험을 해본적이 없다고 희망을 느끼셨다고 울먹거림... 모두가 그 야광봉을 봤으면 좋겠다고... pic.twitter.com/RYdzRgcHPx — 꼬야 (@iYedeong) December 7, 2024

目前在野黨共同民主黨主席李在明宣布會再次提案彈劾尹錫悅，預計14日二度投票表決。

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