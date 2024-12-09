孔曉振睽違6年重返小銀幕！親自解析《問問星星吧》角色：只對實驗室抱有熱情的指揮官

孔曉振將以冷峻的魅力回歸熒幕。

tvN全新週末劇《問問星星吧》將於下月4日開播，這是韓國首部以太空為背景的辦公室劇，講述了在無重力的太空站工作的領導者伊芙（孔曉振 飾）與懷抱神秘任務的不速之客孔龍（李敏鎬 飾）在地球外生活的故事。



孔曉振在劇中飾演太空站的指揮官伊芙·金，這也是她時隔六年重返小銀幕的作品，她表示：「被太空背景的題材新鮮感所吸引，是選擇這部作品的原因。 過去在徐淑香作家的作品中，我總是飾演年紀最小的角色，這次能出演指揮官這樣的新角色讓我感到很新鮮。 作家和導演之間的默契和信任也是我決定出演的重要原因。」

伊芙這個角色與孔曉振以往塑造的角色完全相反，她解釋說：「伊芙對人並不感興趣，反而只對實驗生物抱有熱情。 為了保持指揮官一貫的威嚴，我付出了很多努力。」



孔曉振在每部作品中都因賦予角色特色的造型而備受矚目。 而這次的伊芙·金根據職業特性，劇中超過一半的時間都穿著太空工作服，「以太空科學家的身份為主，服裝主要展現出她的冷峻魅力。 相比流行單品，我更傾向於選擇不受潮流影響的酷炫搭配。」

孔曉振也點出了該劇的看點：「所有的場景都以無重力狀態為基礎，因此每一幕都需要大量的思考與投入。 由於這是從未親身經歷過的空間，所以整個拍攝過程就像是在未知的領域摸索。 這不是關於宇宙戰爭或太空怪物的故事，而是描寫太空生活的故事。 希望大家關注宇宙研究科學家們為人類付出的努力，以及他們為了守護重要事物所做出的犧牲。」

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