宋仲基時隔9年出演綜藝，首選復活版《拜託了冰箱》、搭檔Netflix《黑白大廚》明星廚師陣容

今日據韓媒YTN獨家，演員宋仲基將於本日參與錄製JTBC人氣料理綜藝《拜託了冰箱since 2014》，成為該節目久違回歸的第二位嘉賓，12月29日播出。 隨後JTBC也證實了這一消息。

宋仲基雖然一直在電影和電視劇領域十分活動，但上一次出演綜藝節目已經是9年前——2016年1月與足球明星朴智星一起拍攝的《Running Man》上海特輯。



宋仲基去年1月宣佈與英國籍女友凱蒂露易斯桑德斯（Katy Louise Saunders）登記結婚，短短兩年內已成為兩個小孩的父親，經歷了全新的人生曆練，令人好奇他這次做客《拜託了冰箱since 2014》會分享什麼樣的故事和感悟。



除了宋仲基之外，演員李熙俊也一同作為嘉賓參與今天的錄製。 李熙俊今年出演了不少綜藝節目，包括tvN《驚人的星期六》、ENA《炫茂開席》等等，展現出不俗的綜藝感，與宋仲基、權海驍等共同主演的電影《波哥大：最後的機會之地》將於本月31日在韓上映。



《拜託了冰箱》是JTBC的料理綜藝節目，從2014年播出到2019年的節目，一度掀起韓國「廚師藝人」風潮。 節目將嘉賓冰箱裡的食材原封不動地搬到攝影棚內，並以僅有的食材在15分鐘內完成一道料理，以獨特的概念受到喜愛。

今年正值節目開播10週年，《拜託了冰箱》即將重新回歸，預定於12月15日首播。 新一季中不僅能見到元老成員李連福、崔賢錫、鄭浩榮、金風等，還有全新加入的Netflix料理綜藝《黑白大廚：料理階級大戰》明星參賽者愛德華李（Edward Lee）、崔康祿、李美英、朴恩影，共八位廚師展開精彩的料理對決。



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