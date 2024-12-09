为弹劾尹锡悦游行抗议！各家偶像手灯出笼代替蜡烛！少女时代〈再次重逢的世界〉成战歌

韩国总统尹锡悦因突发戒严引发排山倒海的滥权、破坏民主批判声浪，7日国会表决其弹劾案未过，民众於国会前举行的抗议游行更加激烈了。由於韩国举行相关示威活动一般都是持白色蜡烛聚集，此次许多民众不约而同改拿「偶像手灯」（爱豆应援棒），成为特殊景象。

韩国国会汝矣岛前举行了「内乱罪尹锡悦下台！实现国民主权！『社会大改革！泛国民烛光大游行』」抗议，意外聚集了各家偶像手灯，如NCT、TXT、EXO、BTS、ATEEZ、MAMAMOO、少女时代、PLAVE……据各大韩媒采访与观察，手灯不仅比蜡烛持久且实用、危险性较低，粉丝带上自家偶像手灯也是要展现决心与团结力量，实现民主自由主义，偶像手灯正也代表韩国强大的软实力「K-POP」，追星族护国之心强烈。

국힘 의원들이 본회의장에서 나갔다는 소식들 듣자마자 국회를 둘러싸고 출입하는 사람들 신분증 하나하나확인하며 막은 동료들의 반 이상이 아이돌 응원봉을 든 소녀들이었고 의원회관 옆 입구는 거의 90퍼였음 역시 케벡스주변 잘알들이라는 생각을 햇따 pic.twitter.com/sNkX4n35Tf — 하이 (@TXT_hai) December 7, 2024

시위에 아이돌 응원봉 들고가는거 좀 그렇지 않나?;;

: pic.twitter.com/5oBwJ3NDog — (@dive_into_nct) December 7, 2024

근데 진짜 "킹블이나 아이돌 응원봉 아무거나 들고와도 됩니다" 했던 말이 정말 큰 역할한 거 같음…… 저 시위 다니면서 이렇게 알록달록한 광경을 처음봤거든요…… pic.twitter.com/kdTDNP2DkG — 막다 (@magda1137310) December 6, 2024

방금 엠비씨 뉴스데스크에 나온

kpop아이돌 응원봉의 물결 pic.twitter.com/fEwDaY1Dr0 — 시루 (@siroo65764) December 8, 2024

▼「爱豆应援棒」成X（原Twitter）流行趋势（热门关键字）



▼NCT手灯由於是方形，相当方便贴贴纸，粉丝们贴上「弹劾」字眼尤为显眼



여기가 시위현장인지 아이돌 콘서트장인지 모를 정도로 응원봉 진짜 많다ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ pic.twitter.com/9WpPOgSs8T — KH모음집 (@moeum__zip) December 6, 2024

▼现场甚至开始「点名」哪家粉丝出现，IU、GFRIEND、BTOB、SHINee等等都有



애들아 지금 집회에서 응원봉 강의하고 있다

어떤 아이돌 응원봉인지 소개시켜주고

중년분들이 당근에서 응원봉 구매하고있대

자랑스럽다 애들아! pic.twitter.com/YZ4wFouKLy — 팔로X청명 (@bluelight_cos) December 8, 2024

아 집회 존나 웃김..



너무 많으니까 한꺼번에 갈게요..

엔시티 BTS 조승연 아이브 블랙핑크 스트레이키즈 더보이즈 크래비티 에스파 트레저 보넥도 투바투 앤팀 데이식스 뉴진스

르세라핌 루시 트리플에스 제베원 몬스타엑스 샤이니 엑소 미야오 엔믹스 대한민국 아이돌은 다 열받앗다 ~~~~~ pic.twitter.com/1RsX5Q9vKX — 사시미공주 (@aktltekglgl) December 8, 2024

手灯聚集之外，现场还播放K-POP歌曲取代民主化运动之歌〈给你的进行曲〉，除了将〈APT.〉等热门新曲改写歌词全场合唱外，少女时代〈再次重逢的世界〉由於歌词与氛围切合，成为宛如「战歌」的标志性歌曲。



MZ세대의 운동가요가 된

소녀시대의 <다시 만난 세계>로

모든 세대가 하나된 국회 본청 앞 촛불집회입니다

이번 주 토요일 광장에서 우리 모두

하나되어 윤석열탄핵을 이루어냅시다!!!! pic.twitter.com/hhzkZ9aHTX — 레종 (@twikth5169) December 5, 2024

此次游行可看见20代、30代女性居多，且有许多追星族，让人难以忽视这些族群的强大，媒体《HeraldK》‎分析追星族一向勇於为偶像的权益发声，当偶像出现争议也会直言批判，因此国家大事当前他们同样无法忽视，该媒体甚至下此结论说：「像这样的偶像粉丝团体，爱国家的心比国会议员还广。」有名记者还因为见到手灯海而落泪，表示：「活到现在没有过那种经历，感受到了希望。」



아이돌 콘서트 봉으로 시위하는 여자아이들

울컥하며 감동한 기자 pic.twitter.com/vqcS8KUpyf — 바글이 (@baguri01) December 7, 2024

홍사훈 기자님...

아이돌 팬들이 야광봉 들고 나온 모습 보고 살면서 그런 경험을 해본적이 없다고 희망을 느끼셨다고 울먹거림... 모두가 그 야광봉을 봤으면 좋겠다고... pic.twitter.com/RYdzRgcHPx — 꼬야 (@iYedeong) December 7, 2024

目前在野党共同民主党主席李在明宣布会再次提案弹劾尹锡悦，预计14日二度投票表决。

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