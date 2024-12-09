为弹劾尹锡悦游行抗议！各家偶像手灯出笼代替蜡烛！少女时代〈再次重逢的世界〉成战歌

韩国总统尹锡悦因突发戒严引发排山倒海的滥权、破坏民主批判声浪，7日国会表决其弹劾案未过，民众於国会前举行的抗议游行更加激烈了。由於韩国举行相关示威活动一般都是持白色蜡烛聚集，此次许多民众不约而同改拿「偶像手灯」（爱豆应援棒），成为特殊景象。
韩国国会汝矣岛前举行了「内乱罪尹锡悦下台！实现国民主权！『社会大改革！泛国民烛光大游行』」抗议，意外聚集了各家偶像手灯，如NCT、TXT、EXO、BTS、ATEEZ、MAMAMOO、少女时代、PLAVE……据各大韩媒采访与观察，手灯不仅比蜡烛持久且实用、危险性较低，粉丝带上自家偶像手灯也是要展现决心与团结力量，实现民主自由主义，偶像手灯正也代表韩国强大的软实力「K-POP」，追星族护国之心强烈。
국힘 의원들이 본회의장에서 나갔다는 소식들 듣자마자 국회를 둘러싸고 출입하는 사람들 신분증 하나하나확인하며 막은 동료들의 반 이상이 아이돌 응원봉을 든 소녀들이었고 의원회관 옆 입구는 거의 90퍼였음 역시 케벡스주변 잘알들이라는 생각을 햇따 pic.twitter.com/sNkX4n35Tf— 하이 (@TXT_hai) December 7, 2024
시위에 아이돌 응원봉 들고가는거 좀 그렇지 않나?;;— (@dive_into_nct) December 7, 2024
: pic.twitter.com/5oBwJ3NDog
근데 진짜 "킹블이나 아이돌 응원봉 아무거나 들고와도 됩니다" 했던 말이 정말 큰 역할한 거 같음…… 저 시위 다니면서 이렇게 알록달록한 광경을 처음봤거든요…… pic.twitter.com/kdTDNP2DkG— 막다 (@magda1137310) December 6, 2024
방금 엠비씨 뉴스데스크에 나온— 시루 (@siroo65764) December 8, 2024
kpop아이돌 응원봉의 물결 pic.twitter.com/fEwDaY1Dr0
▼「爱豆应援棒」成X（原Twitter）流行趋势（热门关键字）
▼NCT手灯由於是方形，相当方便贴贴纸，粉丝们贴上「弹劾」字眼尤为显眼
드디어 가치를 인정받은 믐ㅋㅋㅋㅋ https://t.co/JHTaPheovJ pic.twitter.com/nDWQu6CMjy— 수옌 (@Yunalutz) December 6, 2024
여기가 시위현장인지 아이돌 콘서트장인지 모를 정도로 응원봉 진짜 많다ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ pic.twitter.com/9WpPOgSs8T— KH모음집 (@moeum__zip) December 6, 2024
▼现场甚至开始「点名」哪家粉丝出现，IU、GFRIEND、BTOB、SHINee等等都有
애들아 지금 집회에서 응원봉 강의하고 있다— 팔로X청명 (@bluelight_cos) December 8, 2024
어떤 아이돌 응원봉인지 소개시켜주고
중년분들이 당근에서 응원봉 구매하고있대
자랑스럽다 애들아! pic.twitter.com/YZ4wFouKLy
아 집회 존나 웃김..— 사시미공주 (@aktltekglgl) December 8, 2024
너무 많으니까 한꺼번에 갈게요..
엔시티 BTS 조승연 아이브 블랙핑크 스트레이키즈 더보이즈 크래비티 에스파 트레저 보넥도 투바투 앤팀 데이식스 뉴진스
르세라핌 루시 트리플에스 제베원 몬스타엑스 샤이니 엑소 미야오 엔믹스 대한민국 아이돌은 다 열받앗다 ~~~~~ pic.twitter.com/1RsX5Q9vKX
手灯聚集之外，现场还播放K-POP歌曲取代民主化运动之歌〈给你的进行曲〉，除了将〈APT.〉等热门新曲改写歌词全场合唱外，少女时代〈再次重逢的世界〉由於歌词与氛围切合，成为宛如「战歌」的标志性歌曲。
MZ세대의 운동가요가 된— 레종 (@twikth5169) December 5, 2024
소녀시대의 <다시 만난 세계>로
모든 세대가 하나된 국회 본청 앞 촛불집회입니다
이번 주 토요일 광장에서 우리 모두
하나되어 윤석열탄핵을 이루어냅시다!!!! pic.twitter.com/hhzkZ9aHTX
此次游行可看见20代、30代女性居多，且有许多追星族，让人难以忽视这些族群的强大，媒体《HeraldK》分析追星族一向勇於为偶像的权益发声，当偶像出现争议也会直言批判，因此国家大事当前他们同样无法忽视，该媒体甚至下此结论说：「像这样的偶像粉丝团体，爱国家的心比国会议员还广。」有名记者还因为见到手灯海而落泪，表示：「活到现在没有过那种经历，感受到了希望。」
아이돌 콘서트 봉으로 시위하는 여자아이들— 바글이 (@baguri01) December 7, 2024
울컥하며 감동한 기자 pic.twitter.com/vqcS8KUpyf
홍사훈 기자님...— 꼬야 (@iYedeong) December 7, 2024
아이돌 팬들이 야광봉 들고 나온 모습 보고 살면서 그런 경험을 해본적이 없다고 희망을 느끼셨다고 울먹거림... 모두가 그 야광봉을 봤으면 좋겠다고... pic.twitter.com/RYdzRgcHPx
目前在野党共同民主党主席李在明宣布会再次提案弹劾尹锡悦，预计14日二度投票表决。
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