为弹劾尹锡悦游行抗议！各家偶像手灯出笼代替蜡烛！少女时代〈再次重逢的世界〉成战歌
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为弹劾尹锡悦游行抗议！各家偶像手灯出笼代替蜡烛！少女时代〈再次重逢的世界〉成战歌

KPOP   2024年12月9日   星期一13:00   草莓  

（封面图源：X@Yunalutz截图、YouTube@MBCNEWS截图）

韩国总统尹锡悦因突发戒严引发排山倒海的滥权、破坏民主批判声浪，7日国会表决其弹劾案未过，民众於国会前举行的抗议游行更加激烈了。由於韩国举行相关示威活动一般都是持白色蜡烛聚集，此次许多民众不约而同改拿「偶像手灯」（爱豆应援棒），成为特殊景象。

韩国国会汝矣岛前举行了「内乱罪尹锡悦下台！实现国民主权！『社会大改革！泛国民烛光大游行』」抗议，意外聚集了各家偶像手灯，如NCT、TXT、EXO、BTS、ATEEZ、MAMAMOO、少女时代、PLAVE……据各大韩媒采访与观察，手灯不仅比蜡烛持久且实用、危险性较低，粉丝带上自家偶像手灯也是要展现决心与团结力量，实现民主自由主义，偶像手灯正也代表韩国强大的软实力「K-POP」，追星族护国之心强烈。

▼「爱豆应援棒」成X（原Twitter）流行趋势（热门关键字）
（图源：X截图）

▼NCT手灯由於是方形，相当方便贴贴纸，粉丝们贴上「弹劾」字眼尤为显眼

▼现场甚至开始「点名」哪家粉丝出现，IU、GFRIEND、BTOB、SHINee等等都有

手灯聚集之外，现场还播放K-POP歌曲取代民主化运动之歌〈给你的进行曲〉，除了将〈APT.〉等热门新曲改写歌词全场合唱外，少女时代〈再次重逢的世界〉由於歌词与氛围切合，成为宛如「战歌」的标志性歌曲。

此次游行可看见20代、30代女性居多，且有许多追星族，让人难以忽视这些族群的强大，媒体《HeraldK》‎分析追星族一向勇於为偶像的权益发声，当偶像出现争议也会直言批判，因此国家大事当前他们同样无法忽视，该媒体甚至下此结论说：「像这样的偶像粉丝团体，爱国家的心比国会议员还广。」有名记者还因为见到手灯海而落泪，表示：「活到现在没有过那种经历，感受到了希望。」

目前在野党共同民主党主席李在明宣布会再次提案弹劾尹锡悦，预计14日二度投票表决。

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