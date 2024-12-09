【韓網熱門】偶像應援棒成國民抗議神器：對愛豆粉絲來說，這就是旗幟

連日來，韓國民眾因要求彈劾總統尹錫悦而舉行全民性質的燭火示威遊行，不同於2016年朴槿惠時期時所用的蠟燭，本次的活動上各種各樣的愛豆應援棒（手燈）成了抗議工具。

有網友表示：「我認為應援棒對愛豆粉絲們來說是一種旗幟，當你不知該站在哪裡，看到那些舉起應援棒的粉絲們時竟會產生某種安心、安定的感覺。如同勞動者聚集在勞動者協會的旗幟下，應援棒下聚集的是一起奮鬥的粉絲們，告訴大家我們始終在一起。 」



응원봉은 아이돌 팬들한테는 일종의 깃발이라는 생각이 듦... 어디에 있어야할지 감이 안 올 때 응원봉들 사이에 서서 여기 팬들도 함께 있는 걸 보며 안도감? 안정감?을 느끼는 것 같음

노조깃발아래 노조원들이 모이듯이

응원봉 옆에 팬들이 함께하는 거임. 서로 함께함을 보면서 https://t.co/hNp8joiI8H — 도뉴Ⓥ (@Sojaspiens_V) December 6, 2024

「看到這麼多顏色，覺得這不僅僅只是單純的愛豆應援棒，而是能接納各種意見的真正的民主主義。」



여러가지

색이 잇다는게

단순히

아이돌 응원봉으로

보이지 않고

여러 의견

진정한 민주주의

같다는 생각이 들어요 https://t.co/E9fudGGMkR — 우웅 (@ooush_1) December 7, 2024

「愛豆應援棒或粉絲文化能自然融入的好處之一，就是它打破了「只追著帥氣的男愛豆跑的無腦小女孩」這種刻板印象，人們不需要特意解釋自己為什麼喜歡愛豆，而是直接拿著應援棒，大方地走向廣場，展現出自己的熱情和支持。」



아이돌 응원봉이나 팬덤문화 자연스레 융화된 것도 좋은 이유가

"잘생긴 남자 딴따라나 따라다니는 철딱서니 없는 골빈여자애들"이라는 프레임에 대해 구태여 아이돌 안좋아한다고 해명하지 않고 응원봉 들고 그대로 광장으로 나가버린 느낌이라 https://t.co/OCwJxRWswF — 가짜광기 (@404Capella) December 8, 2024



韓國網友評論：

1. 應援棒就是最棒的

2. 說得太好了

3. 很多一個人去參加遊行的人都說看到應援棒時突然就安心了

4. 這就是歸屬感啊，也是對所熱愛的人、事、物的一種自豪感，把自己所愛放在最前方而努力奮鬥的女性們，千萬不要為此感到羞恥

5. 是一種「現在我並不是在單打獨鬥」的安心感

6. 這對粉絲來說就像是勞動者協會

7. 我就是一個人去的，看到我本命的應援團之後突然更有力量了

8. 說得對，所以我們要繼續拿著應援棒堂堂正正地走出去

9. 雖然不認識對方，但看到他舉著一樣的應援棒時超開心

10. 我加入的某個愛豆粉絲群從十幾年前開始大選投票前就會鼓勵我們積極投票，說我們的一票也能改變世界，我已經40多歲了，那個時候開始愛豆的粉絲們就在努力改變這個世界

11. 我也是自己一個人去的，默默坐在舉著應援棒的人群旁邊

12. 愛豆粉絲也有在好好投票

13. 一眼就能認出自家的陣地，真的非常安心

14. 應援棒迎來了自己的巔峰

15. 站在我前面的人拿著啞鈴一樣的應援棒，我因為好奇偷偷觀察了很久，另一群拿著同樣啞鈴應援們的人突然走過來，互碰應援棒打招呼、喊口號，我只玩遊戲不追愛豆，應援棒應該也有歸屬感、同志愛這些含義吧

16. 即使不站在一起，只要遠遠看到同樣的應援棒就覺得被安慰到了

17. 我們是同一個陣地的人

18. 哪怕不是同一個應援棒，我也會因為我們都喜歡愛豆而覺得大家是一類人

19. 愛和連帶感

20. 看到這些留言我都快哭了，追星粉們，好久不見，謝謝你們

21. 我能夠一個人走出去也是因為有應援棒

22. 去聽演唱會哪怕不認識路，只要跟著拿應援棒，包上有鑰匙扣的人走就好，這就是歸屬感，昨天我也感受到了同樣的歸屬感

23. 應援氣球、應援棒本身的意義就這個啊！歸屬感！！！

原文：https://theqoo.net/square/3521155370

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