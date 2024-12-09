宋仲基时隔9年出演综艺，首选复活版《拜托了冰箱》、搭档Netflix《黑白大厨》明星厨师阵容

今日据韩媒YTN独家，演员宋仲基将於本日参与录制JTBC人气料理综艺《拜托了冰箱since 2014》，成为该节目久违回归的第二位嘉宾，12月29日播出。 随后JTBC也证实了这一消息。

宋仲基虽然一直在电影和电视剧领域十分活动，但上一次出演综艺节目已经是9年前——2016年1月与足球明星朴智星一起拍摄的《Running Man》上海特辑。



宋仲基去年1月宣布与英国籍女友凯蒂露易斯桑德斯（Katy Louise Saunders）登记结婚，短短两年内已成为两个小孩的父亲，经历了全新的人生历练，令人好奇他这次做客《拜托了冰箱since 2014》会分享什么样的故事和感悟。



除了宋仲基之外，演员李熙俊也一同作为嘉宾参与今天的录制。 李熙俊今年出演了不少综艺节目，包括tvN《惊人的星期六》、ENA《炫茂开席》等等，展现出不俗的综艺感，与宋仲基、权海骁等共同主演的电影《波哥大：最后的机会之地》将於本月31日在韩上映。



《拜托了冰箱》是JTBC的料理综艺节目，从2014年播出到2019年的节目，一度掀起韩国「厨师艺人」风潮。 节目将嘉宾冰箱里的食材原封不动地搬到摄影棚内，并以仅有的食材在15分钟内完成一道料理，以独特的概念受到喜爱。

今年正值节目开播10周年，《拜托了冰箱》即将重新回归，预定於12月15日首播。 新一季中不仅能见到元老成员李连福、崔贤锡、郑浩荣、金风等，还有全新加入的Netflix料理综艺《黑白大厨：料理阶级大战》明星参赛者爱德华李（Edward Lee）、崔康禄、李美英、朴恩影，共八位厨师展开精彩的料理对决。



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