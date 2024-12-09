【韩网热门】偶像应援棒成国民抗议神器：对爱豆粉丝来说，这就是旗帜

连日来，韩国民众因要求弹劾总统尹锡悦而举行全民性质的烛火示威游行，不同於2016年朴槿惠时期时所用的蜡烛，本次的活动上各种各样的爱豆应援棒（手灯）成了抗议工具。

有网友表示：「我认为应援棒对爱豆粉丝们来说是一种旗帜，当你不知该站在哪里，看到那些举起应援棒的粉丝们时竟会产生某种安心、安定的感觉。如同劳动者聚集在劳动者协会的旗帜下，应援棒下聚集的是一起奋斗的粉丝们，告诉大家我们始终在一起。 」



응원봉은 아이돌 팬들한테는 일종의 깃발이라는 생각이 듦... 어디에 있어야할지 감이 안 올 때 응원봉들 사이에 서서 여기 팬들도 함께 있는 걸 보며 안도감? 안정감?을 느끼는 것 같음

노조깃발아래 노조원들이 모이듯이

응원봉 옆에 팬들이 함께하는 거임. 서로 함께함을 보면서 https://t.co/hNp8joiI8H — 도뉴Ⓥ (@Sojaspiens_V) December 6, 2024

「看到这么多颜色，觉得这不仅仅只是单纯的爱豆应援棒，而是能接纳各种意见的真正的民主主义」



여러가지

색이 잇다는게

단순히

아이돌 응원봉으로

보이지 않고

여러 의견

진정한 민주주의

같다는 생각이 들어요 https://t.co/E9fudGGMkR — 우웅 (@ooush_1) December 7, 2024

「爱豆应援棒或粉丝文化能自然融入的好处之一，就是它打破了「只追著帅气的男爱豆跑的无脑小女孩」这种刻板印象，人们不需要特意解释自己为什么喜欢爱豆，而是直接拿著应援棒，大方地走向广场，展现出自己的热情和支持。」



아이돌 응원봉이나 팬덤문화 자연스레 융화된 것도 좋은 이유가

"잘생긴 남자 딴따라나 따라다니는 철딱서니 없는 골빈여자애들"이라는 프레임에 대해 구태여 아이돌 안좋아한다고 해명하지 않고 응원봉 들고 그대로 광장으로 나가버린 느낌이라 https://t.co/OCwJxRWswF — 가짜광기 (@404Capella) December 8, 2024



韩国网友评论：

1. 应援棒就是最棒的

2. 说得太好了

3. 很多一个人去参加游行的人都说看到应援棒时突然就安心了

4. 这就是归属感啊，也是对所热爱的人、事、物的一种自豪感，把自己所爱放在最前方而努力奋斗的女性们，千万不要为此感到羞耻

5. 是一种「现在我并不是在单打独斗」的安心感

6. 这对粉丝来说就像是劳动者协会

7. 我就是一个人去的，看到我本命的应援团之后突然更有力量了

8. 说得对，所以我们要继续拿著应援棒堂堂正正地走出去

9. 虽然不认识对方，但看到他举著一样的应援棒时超开心

10. 我加入的某个爱豆粉丝群从十几年前开始大选投票前就会鼓励我们积极投票，说我们的一票也能改变世界，我已经40多岁了，那个时候开始爱豆的粉丝们就在努力改变这个世界

11. 我也是自己一个人去的，默默坐在举著应援棒的人群旁边

12. 爱豆粉丝也有在好好投票

13. 一眼就能认出自家的阵地，真的非常安心

14. 应援棒迎来了自己的巅峰

15. 站在我前面的人拿著哑铃一样的应援棒，我因为好奇偷偷观察了很久，另一群拿著同样哑铃应援们的人突然走过来，互碰应援棒打招呼、喊口号，我只玩游戏不追爱豆，应援棒应该也有归属感、同志爱这些含义吧

16. 即使不站在一起，只要远远看到同样的应援棒就觉得被安慰到了

17. 我们是同一个阵地的人

18. 哪怕不是同一个应援棒，我也会因为我们都喜欢爱豆而觉得大家是一类人

19. 爱和连带感

20. 看到这些留言我都快哭了，追星粉们，好久不见，谢谢你们

21. 我能够一个人走出去也是因为有应援棒

22. 去听演唱会哪怕不认识路，只要跟著拿应援棒，包上有钥匙扣的人走就好，这就是归属感，昨天我也感受到了同样的归属感

23. 应援气球、应援棒本身的意义就这个啊！归属感！！！

原文：https://theqoo.net/square/3521155370

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