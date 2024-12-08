製作費就500億！李敏鎬＆孔曉振浪漫喜劇《問問星星吧》首波預告：太空生活記令人好奇！

《問問星星吧》真的也是等了好久！再不到一個月就可以看到啦～

斥資500億大作的《問問星星吧》由李敏鎬、孔曉振主演，講述在無重力的太空站工作的女指揮官與擁有秘密任務的意外訪客所展開的太空生活記，也是韓國首部以太空站為背景的太空職場劇。



劇中，李敏鎬飾演以太空遊客身份短暫停留的婦產科醫生，也是韓國頂級財閥MZ集團的準女婿「孔龍」；孔曉振飾演守護太空站的指揮官「伊芙·金」，首次接受任務後前往充滿危險的外太空，嚴格遵循原則，不容許任何失誤，是位完美主義者。



近日也公開首波預告中，因墜落地球的巨大隕石而陷入大混亂...在末日即將來臨之際，成爲廢墟的地球增加了不安感，最終負責人類命運的宇宙飛船向宇宙飛去。雖然宇宙飛船也面臨了危機，但宇宙航員勇敢地做出決斷，最後人們的歡呼聲接連不斷。

對宇宙感到陌生的孔龍（李敏鎬 飾）說：「我們去宇宙的話，也能拯救地球嗎？」表現出好奇心，但指揮官伊芙·金（孔曉振 飾）卻給出了現實的答案：「應該會很難吧！」孔龍有問：「那我們去宇宙幹嘛呢？」伊芙·金：「這個...問問星星吧！」讓人更加好奇他們的日常生活。



而《問問星星吧》由《雖然是精神病但沒關係》、《愛在大都會》朴信宇導演執導，《Pasta》、《嫉妒的化身》徐淑香編劇執筆，確定在明年1月4日首播，會在 Netflix 上線。

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