制作费就500亿！李敏镐＆孔晓振浪漫喜剧《问问星星吧》首波预告：太空生活记令人好奇！

《问问星星吧》真的也是等了好久！再不到一个月就可以看到啦～

斥资500亿大作的《问问星星吧》由李敏镐、孔晓振主演，讲述在无重力的太空站工作的女指挥官与拥有秘密任务的意外访客所展开的太空生活记，也是韩国首部以太空站为背景的太空职场剧。



剧中，李敏镐饰演以太空游客身份短暂停留的妇产科医生，也是韩国顶级财阀MZ集团的准女婿「孔龙」；孔晓振饰演守护太空站的指挥官「伊芙・金」，首次接受任务后前往充满危险的外太空，严格遵循原则，不容许任何失误，是位完美主义者。



近日也公开首波预告中，因坠落地球的巨大陨石而陷入大混乱...在末日即将来临之际，成爲废墟的地球增加了不安感，最终负责人类命运的宇宙飞船向宇宙飞去。虽然宇宙飞船也面临了危机，但宇宙航员勇敢地做出决断，最后人们的欢呼声接连不断。

对宇宙感到陌生的孔龙（李敏镐 饰）说：「我们去宇宙的话，也能拯救地球吗？」表现出好奇心，但指挥官伊芙・金（孔晓振 饰）却给出了现实的答案：「应该会很难吧！」孔龙有问：「那我们去宇宙干嘛呢？」伊芙・金：「这个...问问星星吧！」让人更加好奇他们的日常生活。



而《问问星星吧》由《虽然是精神病但没关系》、《爱在大都会》朴信宇导演执导，《Pasta》、《嫉妒的化身》徐淑香编剧执笔，确定在明年1月4日首播，会在 Netflix 上线。

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