TWS道勳不使用藝名，卻使用本名活動的原因...原本想用「伊卡洛斯」這個帥氣名字出道！

這個名字....說實話...越看越不錯耶，畢竟大前輩都用過「英雄在中」、「最強昌珉」之類的，這個希臘神話名感覺挺帥氣的～。

近期，新人男團 TWS 成員申惟和道勳出演了張度練主持的人氣網路節目《Salon Drip 2》，分享的有趣故事引發熱議。

大哥申惟是用藝名活動，他分享道：「我出生時名字本來就是申惟，但因為和姐姐的名字太像，所以改成了晶㬊（第二個字唸煥）。」他還透露，本名是「申晶㬊」，後來公司要求他帶一些藝名來候選，當時媽媽就給了很多意見，但他只提交給公司自己選的「申惟」，最終公司決定讓他以「申惟」為藝名，讓媽媽感到有些失望。母親原本推薦的藝名有「均河」、「根厚」等。



另一邊，使用本名活動的道勳則表示：「其實我也想用藝名，但很可惜沒能如願。」他坦白自己曾考慮用「伊卡洛斯」作為藝名，現場工作人員直接大笑出聲，甚至幫他做了翅膀的特效～。道勳認為自己想到的這個名字很帥氣，很可惜公司沒有同意。



他補充說：「現在是用本名道勳，所以稍微有些遺憾。說實話...現在還是很想用藝名。」對此，張度練回：「道勳（這名字）就已經很帥氣了。」並對比「伊卡洛斯」這個比團名還長的藝名真的太有趣了，逗笑了全場的人，現場氛圍也更加輕鬆愉快。



▼ TWS 出演《Salon Drip 2》的完整內容：



▼ TWS 11月25日發行的歌曲〈Last Festival〉MV：



Mico@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞