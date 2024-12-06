Super Junior 83Line相爱相杀！希澈抗拒利特结婚！除非联合婚礼，不然要闹场！

Super Junior希澈和号称「田径界Karina」的金敏智选手，主持的YouTube节目《脑过者》（뇌절자）日前播出最新一集聊到婚礼，希澈竟公开抗拒同龄的自家Super Junior队长利特结婚！

《脑过者》制作单位先是和希澈闲话家常，问他前一天做了什么，他回答参加了两场婚礼，上午参加了闵庚勋的（下午是‎艺声弟弟钟真‎），因为和闵庚勋的特殊感情让他很动容。问希澈是否嫉妒，他说他会想办婚礼，但曾在《我家的熊孩子》和金钟国等人讨论过小型婚礼，对小型婚礼很烦恼。



怎么样才算小？只找家人？但希澈说Super Junior是第二组家人，《认识的哥哥》又像第三组家人，他发问：「那儿时的朋友呢？」最后说结论「要嘛就只找家人」。他说会对婚礼有兴趣，当然会想结婚，不过认为现代生活不结婚也能很幸福。



希澈坦言周边的同龄朋友只有利特还没结婚，直言：「如果利特结婚，那我不会去他的婚礼！感觉会哭，如果利特结婚了，我一定会哭，会哭喊：『这婚姻无效！』」要知道，希澈和利特是Super Junior受欢迎程度仅次於「赫海」（D&E，银赫与东海）的团内CP组合「83Line」，两人都是1983年生，利特只早希澈9天出生（一个7/1，一个7/10）。本来以为希澈是不舍得利特结婚，结果他说……



「那就只剩下我一个人了！如果利特结婚了，就真的只剩下我了！不行！利特不行结婚，Double结婚（旁人提醒是「联合婚礼」）才行！不行，利特不能结婚，不然我真的会叛乱起来，在婚礼现场躺在地上哭！」



粉丝E.L.F.们都觉得相当搞笑「不愧是金希澈」，有人期待83Line联合婚礼，有人鼓励希澈只能比利特早结婚了（但不知道有没有机会呢XDDD），甚至有人要他们干脆手牵手结婚好了。

▼上述影片内容（已定位0:14）



▼最后搭配定情曲(?)〈Sarang♥〉回顾美好的「83line」



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