《酒醉罗曼史》剧评5大入坑看点：李钟元内心戏够细腻，与金世正上演双向救赎的爱情！

由金世正和李钟元主演的Viu Original原创爱情喜剧《酒醉罗曼史》讲述「超E人」卖酒女王蔡龙珠（金世正饰）和「超I人」酿酒大师尹珉主（李钟元饰）因酒结缘的醉浪漫爱情故事。剧集将於月中迎来结局，今日为你整理网评5大入坑看点。

网评一：金世正喜剧女王有突破

金世正凭藉《社内相亲》奠定「喜剧女王」之位，今次她以「超热情卖酒女王」角色登场，难免被人与前作比较；然而剧集开播至今，网上不少舆论大赞她的演出有突破，尤其蔡龙珠一角并不是单纯的乐天派，自小与奶奶相依为命的她为了报答对方，放弃了热爱的特种部队工作，更习惯把自己的感受放到最后，面上总是挂著一副「没关系」的表情，金世正笑中有泪的演绎恰到好处，让观众不禁为她感到心痛。





网评二：李钟元内心戏演技扎实

去年李钟元伙拍李荷妮主演《夜晚开的花》后人气飙升，这次他在《酒醉罗曼史》饰演「超高敏」酿酒大师尹珉主，他具有高度同理心、能够感同身受别人的伤痛，所以为了不内耗而远离人群；但是当他遇上蔡龙珠并察觉到对方隐藏的伤痛后，他开始主动靠近，尤其得知龙珠曾经为救自己而错过把奶奶送院的黄金时机，他更感到自责和内疚！不少网友大赞李钟元演出有层次，既能表达出期待爱情的甜蜜，又顾及到角色的细腻情绪，绝对是可造之才！



网评三：珠主CP双向救赎的爱情

尹珉主发现蔡龙珠是自己的救命恩人后，勇敢表达爱意，二人进行了第一次甜蜜约会，关系有所进展；可是龙珠奶奶突然离世，让龙珠陷入低潮，珉主看到她在丧礼上强撑笑意，忍不住拥抱了一直压抑情绪的龙珠，二人抱头痛哭！此刻高敏的珉主比龙珠更了解她的感受，这一幕也引起了观众极大的悲伤，珠主CP双向救赎的爱情发展，同样惹人关注。



网评四：配角出色，客串嘉宾抢镜

除了金世正和李钟元表现备受赞赏，《酒醉罗曼史》的配角群同样备受期待，如男女二青春恋情的走向也是不容错过的看点！对方雅琳（申度贤饰）来说，追求自由的吴灿辉（白成哲饰）与自己截然相反，但是男方的天真单纯为她带来安慰，最后她更主动向灿辉表白！



另外，童颜女神表艺珍在第八集惊喜客串尹珉主的初恋情人，也令观众大赞选角加分，为剧集生色不少。



网评五：了解手工啤酒及韩国饮酒文化

《酒醉罗曼史》以酒为背景，剧中尹珉主是酿酒大师，所以不乏酿酒场景和手工啤酒的小教学，例如手工啤的口味取决於啤酒花，因此啤酒也有「啤酒花汁」的外号；近年手工啤酒热潮席卷全球，剧迷也可以透过剧集了解一二！



另外，《酒醉罗曼史》频繁出现不同的酒聚场面，反映饮酒在韩国社会的普遍、以及它在社交场合的重要性。想知道TF团队能否成功推出新产品拯救釜山分店？珠主CP又会否迎来大团圆结局？香港观众可以在星期一、二晚上到「黄Viu」免费收看Viu Original原创爱情喜剧《酒醉罗曼史》。



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