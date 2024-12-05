[好片推薦]不用台詞也可以很好哭！翻拍台版《聽說》盧允瑞x洪慶共同尋找人生目標、詮釋無聲的小清新戀情！

韓國小清新電影《聽說》將於12月6日在台上映，由《我們的藍調時光》《二十世紀少女》演員盧允瑞，以及《翻供》《惡鬼》中的百想新人男演員洪慶（紅炅），兩人將詮釋在尋找人生目標的路途上的徬徨與成長。

雖然翻拍自2009年的台灣同名電影，不過修改了一點點人物設定，加上時代背景的不同，呈現出不太一樣的感覺。本次擔任男主角的洪慶，曾在電影《翻供》中有令人印象深刻的演出，也一舉讓他拿下百想藝術大賞的男子新人獎。他在片中飾演一位對未來還沒有任何想法的年輕人，僅是熟悉手語，也沒有太多特別專長，暫時在家中的便當店幫忙外送，從沒想過有一天，他的手語為他帶來了滿滿幸福感。



氣質清新的盧允瑞，曾演出人氣電視劇《我們的藍調時光》與《浪漫速成班》，以及電影《二十世紀少女》，在片中她飾演一位努力生活的少女，代替父母親守護著要參加游泳比賽的妹妹，忙碌的生活中卻發現自己總為了別人而活，遇見了洪慶之後，開始思考自己的未來。



男女主角在片中雖然大部分都是以手語以及手機訊息交談，比一般人的對話看來更多了一分禮貌，除了清新脫俗的戀情以外，更有動人的親情。家庭中父母親的心態絕對會影響孩子日後的思緒與發展，便當店父母對於兒子日常表情的細膩觀察，以及傾聽他的心聲並支持他所愛的選擇，聾人家庭雖然有女兒協助很開心，卻也鼓勵她活出自己的人生，親情環節的表現相當感人，即使是用手語代替台詞，依舊賺人熱淚。



與台灣版本不同的是，洪慶比起彭于晏多了一種無辜與內向的感覺，彭于晏演出的黃天闊是一位比較毛躁的大男孩，但洪慶的版本李龍俊卻是小心翼翼地接近女主角，漸漸讓她放下了防備共享生活，而在盧允瑞正面拒絕他的時候，他急著用手語解釋，眼眶充滿了淚水的樣子也令人相當不捨。韓國版本也多了一位男二，為劇情增添不少趣味。《聽說》將於12月6日正式在台上映，劇中的女主角盧允瑞也將與導演共同來台宣傳。



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