李敏鎬500億大作！《問問星星吧》最新劇照，被問接戲原因：「在純粹的空間裡，我感受到生命的珍貴」

（多圖）韓劇男神、演員李敏鎬將在未知的宇宙空間中展現充滿人情味的故事，進而分享了接拍的原因，還有被角色跟故事吸引的心情。

tvN 耗資500億韓元製作的全新週末劇《問問星星吧》在今天（5日）公開了男主角孔龍（李敏鎬 飾）的多張劇照及相關介紹。



李敏鎬在劇中飾演婦產科醫生「孔龍」，同時也是財閥MZ集團的準女婿。他在婚禮前花費了天文數字進行太空旅遊，並於太空站停留期間執行秘密任務。



而李敏鎬形容孔龍為「雖然過著普通的生活，但擁有旁人難以理解的信念，並對生命懷有執著的角色」。他補充說：「孔龍努力完成所賦予使命的模樣讓人感到可愛，對生命充滿熱情、真誠且講義氣，這些都以最純粹的方式展現出來。」

他也分享了自己被這部作品吸引的原因：「在現今這個快速變遷的時代，我們對善與惡的界限、人類真正重視的事物越來越模糊。」他進一步解釋：「或許正因如此，這部以宇宙這片最純粹、未知的空間為背景，講述感悟生命珍貴價值的故事，深深吸引了我。」





「當角色對自身認為最重要的事物懷有越強的保護欲望時，孔龍所能表現的範圍也會越寬廣。」

以及這部劇的觀看亮點：「以宇宙為背景，觀眾將能充分感受到無重力狀態和太空獨特的情感與廣闊感。」之後更充滿期待地說：「希望大家能以輕鬆的心情追劇，盡情享受故事的發展。」



《問問星星吧》講述在無重力太空站工作的指揮官伊芙（孔曉振 飾）與肩負神秘任務的意外訪客孔龍（李敏鎬 飾）所展開的太空生活記，這也是韓國首部以太空站為背景的太空職場劇，預計於2025年1月4日（週六）晚間9點20分首播。





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