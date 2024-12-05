李敏镐500亿大作！《问问星星吧》最新剧照，被问接戏原因：「在纯粹的空间里，我感受到生命的珍贵」

（多图）韩剧男神、演员李敏镐将在未知的宇宙空间中展现充满人情味的故事，进而分享了接拍的原因，还有被角色跟故事吸引的心情。

tvN 耗资500亿韩元制作的全新周末剧《问问星星吧》在今天（5日）公开了男主角孔龙（李敏镐 饰）的多张剧照及相关介绍。



李敏镐在剧中饰演妇产科医生「孔龙」，同时也是财阀MZ集团的准女婿。他在婚礼前花费了天文数字进行太空旅游，并於太空站停留期间执行秘密任务。



而李敏镐形容孔龙为「虽然过著普通的生活，但拥有旁人难以理解的信念，并对生命怀有执著的角色」。他补充说：「孔龙努力完成所赋予使命的模样让人感到可爱，对生命充满热情、真诚且讲义气，这些都以最纯粹的方式展现出来。」

他也分享了自己被这部作品吸引的原因：「在现今这个快速变迁的时代，我们对善与恶的界限、人类真正重视的事物越来越模糊。」他进一步解释：「或许正因如此，这部以宇宙这片最纯粹、未知的空间为背景，讲述感悟生命珍贵价值的故事，深深吸引了我。」





「当角色对自身认为最重要的事物怀有越强的保护欲望时，孔龙所能表现的范围也会越宽广。」

以及这部剧的观看亮点：「以宇宙为背景，观众将能充分感受到无重力状态和太空独特的情感与广阔感。」之后更充满期待地说：「希望大家能以轻松的心情追剧，尽情享受故事的发展。」



《问问星星吧》讲述在无重力太空站工作的指挥官伊芙（孔晓振 饰）与肩负神秘任务的意外访客孔龙（李敏镐 饰）所展开的太空生活记，这也是韩国首部以太空站为背景的太空职场剧，预计於2025年1月4日（周六）晚间9点20分首播。





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