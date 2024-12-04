話題韓劇《玉氏夫人傳》林知衍、秋泳愚、妍雨演技再突破，古裝VS現代時裝精彩大變身！

本劇可以說是當代「最強惡女」大集合！從《黑暗榮耀》涎鎮啊～林知衍（林智妍）到《我們，家》的魔女妍雨，以及帥氣鮮肉秋泳愚（秋英宇）和金載源加盟，從時裝轉換成古裝的造型也相當吸引人。

Viu全新古裝愛情韓劇《玉氏夫人傳》講述姓名、身份和背景都是偽造的外地女子與為了守護她不惜賭上性命的男藝人之間的生存騙局。林知衍飾演的奴婢「狗德」過著慘不忍睹的生活，意外實現階級反轉、成為貴族小姐「玉太永」，更獲得了男主天承輝（秋泳愚 飾）的賞識，他並未揭穿她的身份，反而成為了她逆襲人生的助力與貴人......



▼林知衍：《玉氏夫人傳》狗德、玉太永 VS《黑暗榮耀》朴涎鎮



首先女主林知衍飾演奴婢家庭出身的「狗德」，她冒用了小姐「玉太永」的身份，以聰慧與堅韌面對新的生活挑戰。此前在韓劇《黑暗榮耀》中的惡女朴涎鎮一角大爆紅，此後的每一部劇都能成功引發話題，這一次的古裝劇也是在首播後就獲得了不少好評，展示了她在多種角色之間自由切換的能力。



▼秋泳愚：《玉氏夫人傳》天承輝 VS《學校2021》鄭英周



從清新學院風到古代浪漫情人，秋泳愚曾以《學校2021》中的學生形象深得人心，而在《玉氏夫人傳》中，他飾演的「天承輝」是為愛甘願犧牲的男子。對偶然相遇的玉泰英一見鍾情，即使知道她的真實身份，也願意在物質和精神上給予幫助，演繹了一個深情且忠誠的角色。



▼妍雨：《玉氏夫人傳》車美鈴 VS《我們，家》李世娜



妍雨在懸疑韓劇《我們，家》中飾演破壞別人家庭的魔女小三「李世娜」，瘋狂執著的模樣深植人心：而她在《玉氏夫人傳》中形象完全相反，不僅熱心助人更秉持著直言不諱的性格，而她的角色卻隱藏了對誰都無法說出去的秘密，令人相當好奇。



▼金載源：《玉氏夫人傳》成道謙 VS《名校的階梯》金俐晏



金載源從現代貴族變成了古裝暖男，他在《名校的階梯》中是以現代精英形象示人，而在《玉氏夫人傳》中飾演的「成道謙」是全村家族間都感到驕傲的完美青年，形象溫文爾雅，展現出韓服下儒雅的一面。



▼《玉氏夫人傳》預告，林知衍相隔8年再演古裝劇！上演女奴逆襲變千金，逢星期六及日晚11點15分在「黃Viu」上架播出。



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