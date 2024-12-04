话题韩剧《玉氏夫人传》林知衍、秋泳愚、妍雨演技再突破，古装VS现代时装精彩大变身！

本剧可以说是当代「最强恶女」大集合！从《黑暗荣耀》涎镇啊～林知衍（林智妍）到《我们，家》的魔女妍雨，以及帅气鲜肉秋泳愚（秋英宇）和金载源加盟，从时装转换成古装的造型也相当吸引人。

Viu全新古装爱情韩剧《玉氏夫人传》讲述姓名、身份和背景都是伪造的外地女子与为了守护她不惜赌上性命的男艺人之间的生存骗局。林知衍饰演的奴婢「狗德」过著惨不忍睹的生活，意外实现阶级反转、成为贵族小姐「玉太永」，更获得了男主天承辉（秋泳愚 饰）的赏识，他并未揭穿她的身份，反而成为了她逆袭人生的助力与贵人......



▼林知衍：《玉氏夫人传》狗德、玉太永 VS《黑暗荣耀》朴涎镇



首先女主林知衍饰演奴婢家庭出身的「狗德」，她冒用了小姐「玉太永」的身份，以聪慧与坚韧面对新的生活挑战。此前在韩剧《黑暗荣耀》中的恶女朴涎镇一角大爆红，此后的每一部剧都能成功引发话题，这一次的古装剧也是在首播后就获得了不少好评，展示了她在多种角色之间自由切换的能力。



▼秋泳愚：《玉氏夫人传》天承辉 VS《学校2021》郑英周



从清新学院风到古代浪漫情人，秋泳愚曾以《学校2021》中的学生形象深得人心，而在《玉氏夫人传》中，他饰演的「天承辉」是为爱甘愿牺牲的男子。对偶然相遇的玉泰英一见钟情，即使知道她的真实身份，也愿意在物质和精神上给予帮助，演绎了一个深情且忠诚的角色。



▼妍雨：《玉氏夫人传》车美铃 VS《我们，家》李世娜



妍雨在悬疑韩剧《我们，家》中饰演破坏别人家庭的魔女小三「李世娜」，疯狂执著的模样深植人心：而她在《玉氏夫人传》中形象完全相反，不仅热心助人更秉持著直言不讳的性格，而她的角色却隐藏了对谁都无法说出去的秘密，令人相当好奇。



▼金载源：《玉氏夫人传》成道谦 VS《名校的阶梯》金俐晏



金载源从现代贵族变成了古装暖男，他在《名校的阶梯》中是以现代精英形象示人，而在《玉氏夫人传》中饰演的「成道谦」是全村家族间都感到骄傲的完美青年，形象温文尔雅，展现出韩服下儒雅的一面。



▼《玉氏夫人传》预告，林知衍相隔8年再演古装剧！上演女奴逆袭变千金，逢星期六及日晚11点15分在「黄Viu」上架播出。



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