尹錫悅短暫戒嚴影響：《一箱情緣》採訪變動、節目突喊卡、MONSTA X I.M成為首個宣布戒嚴偶像

韓國總統尹錫悅昨（3）日晚間10時23分左右（韓國時間，以下皆是）突然宣布緊急戒嚴，而據後來發表的戒嚴司令部第1號布告令，除了禁止集會遊行等政治活動外，媒體和出版社也將被嚴格控管，導致演藝圈一陣混亂，都在緊急討論是否暫停活動。

雖然戒嚴令今（4）日凌晨1時很快就被國會推翻，尹錫悅也於4時27分解除戒嚴令，但一些演藝活動在決定取消後已來不及再做更動，如Netflix影集《一箱情緣》原定今日午時舉行女主角徐玄振的採訪活動，Netflix宣布改期，同時告知分別訂於明後天舉行的另外兩名主演孔劉與鄭潤廈的採訪，恐怕也要變動。



Channel A招牌綜藝、軍事生存節目《鋼鐵部隊W》昨晚首播時間正好發生尹錫悅宣布戒嚴，電視台緊急將節目停播、插播戒嚴特別新聞，今製作單位說明被卡掉的第10集決賽內容會在下週完整播出。和《鋼鐵部隊W》幾乎同時段的MBN歌唱競賽節目《現役歌手2》昨晚也被緊急喊卡，電視台一樣插播戒嚴新聞、一樣延到下週完整播出。



而廣播電台，MONSTA X成員I.M意外成為史上第一個在廣播上傳達戒嚴速報的愛豆，據說I.M主持KBS Cool FM《MONSTA X I.M的Kiss The Radio》上半場時還很歡愉，下半場開場面露緊張神色傳達戒嚴速報：「轉達速報，今日下午尹錫悅總統宣佈了非常戒嚴令。」由於戒嚴對軍中影響巨大，正在服役的士兵恐須延遲退伍，I.M的MONSTA X隊友基現、亨願和周憲正服役中，因此I.M當時的轉達更令粉絲五味雜陳。



另個廣播節目SBS POWER FM《兩點出逃Cultwo Show》，今日下午播出時，現場難得空蕩蕩的沒有任何觀眾。「過去總是擠滿觀眾的攝影棚空空如也。因為昨晚發生的事情大家都很不安，突然宣布緊急戒嚴，應該有很多人徹夜難眠。」主持人金泰均表示節目事先發送了簡訊通知錄影取消，節目通宵在聊天群組討論如何應對，最終取消了聽眾入場和嘉賓的演出，僅他和特別DJ李正錄影，「這是繼Covid-19後，再次在如此安靜的地方演出」。不過金泰均也正能量傳達：「大家應該都很擔心，但回到日常生活也要在崗位上工作，不是嗎？雖然不知道以後會發生什麼情況，但我會在自己的位置上完成讓大家感受幸福的任務。」



而資深歌手李承桓（李承煥）在3日到5日連續開唱，昨演出結束後得知戒嚴隨即取消後兩天演唱會，在戒嚴結束後又馬上宣布演唱會會如期演出，並向粉絲道歉造成混亂，粉絲留言安慰他「道歉的不該是你」、認為他已經非常迅速傳達消息了。



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