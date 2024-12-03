朴成焄加盟潤娥新劇《暴君的主廚》，聯手《來自星星的你》導演、演繹美食家燕山君與未來廚師的火花

小編感到好奇：朴成焄出演這部劇之後，會不會又換了一個名字呢XD

《暴君的主廚》因少女時代成員潤娥擔任女主角、《來自星星的你》導演張太侑執導而備受關註，據「韓經新聞」獨家報導，男主角已敲定由朴成焄出演。

《暴君的主廚》改編自網路小說《作為燕山君的廚師生存下來》，講述一名廚師在登上事業巔峰的瞬間穿越到過去，雖然要接受極惡暴君的點評，但同時也遇到了身為頂級美食家的國王。



朴成焄即將出演的角色，便是這位在暴君與美食家之間轉換的國王。 朴成焄、潤娥、張太侑導演都是「票房不敗」的實力派，三人的合作讓人對《暴君的廚師》充滿期待。

朴成焄此前接連出演了Netflix《黑暗榮耀》、ENA《陌生人》《綁架之日》、tvN《眼淚女王》等劇集，不僅作品本身兼具藝術性與大眾性，朴成焄的演技更是有目共睹，每部劇播出後觀眾都記住角色名字、反而記不住他的真名，令人哭笑不得。 朴成焄擔任主演之一的Netflix原創劇《魷魚遊戲2》即將於12月26日公開，更讓人對他未來的演藝事業充滿期待。



潤娥在JTBC《歡迎來到王之國》後時隔兩年回歸電視劇，從酒店優秀員工變為穿越回古代的頂尖廚師，與朴成焄的合作讓人倍感好奇。



導演張太侑此前執導過SBS《風之畫師》《樹大根深》以及《來自星星的你》，每每引發大量關註，今年2月完結的MBC《夜晚盛開的花》也展現了他在歷史劇方面的強大實力，令觀眾對他此次的執導充滿期待。

此外，《暴君的廚師》目前正在討論於明年通過tvN播出。

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