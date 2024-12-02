《和我老公結婚吧》孔敏貞&張宰昊9月結婚！孔敏貞新劇飾演孕婦，今日親自公開懷孕消息！

新劇《今天也很抱歉》今日舉行發佈會，孔敏貞也親自公佈懷孕的消息。

當天擔任活動主持人的吳孝珠（音譯）播音員在製作發表會結束之際表示：「據我所知，今天孔敏貞演員有好消息要宣布。」孔敏貞接過麥克風表示：「我其實和（劇中）角色設定一樣，現在懷孕了，即將分娩。」

接著，孔敏貞補充說：「因為之前發表結婚消息，再加上懷孕期間，選擇作品並不容易。這部作品原來的角色設定不是孕婦，很感謝編劇和製作組爲我改變了設定。對崔荷娜這個角色產生很多共鳴，因爲我是孕婦，所以更加感受到那種心情。作爲孕婦，我覺得會有可以親身感受的東西，所以很感激地參與作品。」



最後，孔敏貞表示：「距離分娩沒剩多少時間了，多虧了大家的關懷，我才能在穩定的環境下愉快地進行拍攝，雖然發表得有些突然，但希望大家能以美麗的心祝福我。」



而孔敏貞和張宰昊在今年9月結婚，兩人在今年2月出演人氣劇《和我老公結婚吧》，飾演夫妻「楊珠蘭」和「李在元」，劇中「李在元」是個好吃懶做的無業遊民，最終「楊珠蘭」不再忍氣吞聲選擇離婚，雖然戲中離婚，但戲外修成正果甜蜜結婚。



另外，《今天也很抱歉》由全昭旻、崔丹尼爾、金武俊、孔敏貞與張姬領等人主演，講述一夜之間被解除婚約的單身女子池頌伊（全昭旻 飾），為了還清新婚房貸款而在N份工作間苦命掙扎的故事，將在5日首播。



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