《和我老公结婚吧》孔敏贞&张宰昊9月结婚！孔敏贞新剧饰演孕妇，今日亲自公开怀孕消息！

新剧《今天也很抱歉》今日举行发布会，孔敏贞也亲自公布怀孕的消息。

当天担任活动主持人的吴孝珠（音译）播音员在制作发表会结束之际表示：「据我所知，今天孔敏贞演员有好消息要宣布。」孔敏贞接过麦克风表示：「我其实和（剧中）角色设定一样，现在怀孕了，即将分娩。」

接著，孔敏贞补充说：「因为之前发表结婚消息，再加上怀孕期间，选择作品并不容易。这部作品原来的角色设定不是孕妇，很感谢编剧和制作组爲我改变了设定。对崔荷娜这个角色产生很多共鸣，因爲我是孕妇，所以更加感受到那种心情。作爲孕妇，我觉得会有可以亲身感受的东西，所以很感激地参与作品。」



最后，孔敏贞表示：「距离分娩没剩多少时间了，多亏了大家的关怀，我才能在稳定的环境下愉快地进行拍摄，虽然发表得有些突然，但希望大家能以美丽的心祝福我。」



而孔敏贞和张宰昊在今年9月结婚，两人在今年2月出演人气剧《和我老公结婚吧》，饰演夫妻「杨珠兰」和「李在元」，剧中「李在元」是个好吃懒做的无业游民，最终「杨珠兰」不再忍气吞声选择离婚，虽然戏中离婚，但戏外修成正果甜蜜结婚。



另外，《今天也很抱歉》由全昭旻、崔丹尼尔、金武俊、孔敏贞与张姬领等人主演，讲述一夜之间被解除婚约的单身女子池颂伊（全昭旻 饰），为了还清新婚房贷款而在N份工作间苦命挣扎的故事，将在5日首播。



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