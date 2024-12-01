(G)I-DLE在《2024 MMA》奪大賞！隊長小娟驚喜宣布「全員續約」：我們五個人會一輩子在一起

人氣女團 (G)I-DLE 《2024 MMA》上獲得大賞之一的「年度製作獎」，當天隊長小娟也發表全員續約的消息。

小娟發表感想說:：「7年來，我一直在思考如何獲得這麼大的獎，製作什麼樣的專輯才能獲得這樣的獎。最近因為合約到期，(G)I-DLE 解散或是結束的消息很多，我們五個人，不只是我一個人，大家決定一起續約。今天上台之前就決定了，明年、後年、一輩子，我們五個人都會在一起，希望 Neverland 不要擔心，明年我們會用更好的音樂回報你們。」



隔天，小娟也在自己的 IG 寫下：「非常感謝喜愛 (G)I-DLE 音樂的所有人，還有我們成員們，我最愛你們。」他接著說：「這7年來，一起經歷喜怒哀樂、悲傷、挫折、希望等各種感情，我們五個人好像變得更堅強了。因爲是在來自不同的國家，成長環境也不同，又是成年後相識的朋友，所以花了一點時間。 Neverland 是不是讓你們擔心了？但是五個人的想法都是一樣的，那就是一起走下去。」



小娟表示：「我對於以後能更長久地擔任 (G)I-DLE 的隊長感到非常高興和自豪，非常感謝薇娟姐姐、Minnie姐姐雨琦和舒華，也非常愛你們。 希望Neverland 和 (G)I-DLE 永遠在一起。」還分享了在《2024 MMA》舞臺下，大家一起拿著蛋糕許願的合照。



小娟在2016年1月出演選秀節目《PRODUCE 101》，2017年以 SOLO 出道的他，和 (G)I-DLE 成員們的專屬合約期限不同，已經在11月到期，是否續約也一直備受關注。續約消息傳開後，也讓網友紛紛表示：「CUBE 真的要好好對待他們」、「CUBE 要好好表現啊」、「看了影片太感動了！明年、後年、一輩子五個人都會在一起」、「CUBE 真的要符合組合的等級，拜託你們也成長一下」、「以爲不會續約呢！祝賀你們」、「看完舞台後覺得分開的話會很可惜的，就這樣馬上!!!! 好棒」等等。



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