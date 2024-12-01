(G)I-DLE在《2024 MMA》夺大赏！队长小娟惊喜宣布「全员续约」：我们五个人会一辈子在一起

人气女团 (G)I-DLE 《2024 MMA》上获得大赏之一的「年度制作奖」，当天队长小娟也发表全员续约的消息。

小娟发表感想说:：「7年来，我一直在思考如何获得这么大的奖，制作什么样的专辑才能获得这样的奖。最近因为合约到期，(G)I-DLE 解散或是结束的消息很多，我们五个人，不只是我一个人，大家决定一起续约。今天上台之前就决定了，明年、后年、一辈子，我们五个人都会在一起，希望 Neverland 不要担心，明年我们会用更好的音乐回报你们。」



隔天，小娟也在自己的 IG 写下：「非常感谢喜爱 (G)I-DLE 音乐的所有人，还有我们成员们，我最爱你们。」他接著说：「这7年来，一起经历喜怒哀乐、悲伤、挫折、希望等各种感情，我们五个人好像变得更坚强了。因爲是在来自不同的国家，成长环境也不同，又是成年后相识的朋友，所以花了一点时间。 Neverland 是不是让你们担心了？但是五个人的想法都是一样的，那就是一起走下去。」



小娟表示：「我对於以后能更长久地担任 (G)I-DLE 的队长感到非常高兴和自豪，非常感谢薇娟姐姐、Minnie姐姐雨琦和舒华，也非常爱你们。 希望Neverland 和 (G)I-DLE 永远在一起。」还分享了在《2024 MMA》舞台下，大家一起拿著蛋糕许愿的合照。



小娟在2016年1月出演选秀节目《PRODUCE 101》，2017年以 SOLO 出道的他，和 (G)I-DLE 成员们的专属合约期限不同，已经在11月到期，是否续约也一直备受关注。续约消息传开后，也让网友纷纷表示：「CUBE 真的要好好对待他们」、「CUBE 要好好表现啊」、「看了影片太感动了！明年、后年、一辈子五个人都会在一起」、「CUBE 真的要符合组合的等级，拜托你们也成长一下」、「以爲不会续约呢！祝贺你们」、「看完舞台后觉得分开的话会很可惜的，就这样马上!!!! 好棒」等等。



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