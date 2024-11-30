【韓網熱門】SEVENTEEN最新Season's Greetings周邊宣傳影片被說品質很差：背景太爛了

原標題：「男團 SEVENTEEN 公開的 Season's Greetings 被說品質不好，其中這三個背景反應最差。」我承認我看到圓佑跟DK的時候，稍微皺了一下眉頭...。

原PO在韓國論壇theqoo上分享了 SEVENTEEN 公司最新公開的 Season's Greetings 周邊活動宣傳影片（特別看重的部份包括寫真書），認為所屬經紀公司PLEDIS娛樂瘋了，質感太差，估計粉絲們會抵制吧！（售價：45000韓元）

其中提到的三個最差的背景是

▼便利店椅子（DK）



▼防水塑膠材質布幕?（圓佑）



▼超市圖案的壁紙（Vernon）



▼宣傳影片：



在韓網也引發熱烈討論：（評論是綜合 theqoo＋youtube）

1. 孩子們很漂亮，但背景真的很垃圾

2. 很失望，但還是想支持，希望成品是好的

3. SEVENTEEN為Pledis賺了多少錢？就這？

4. 我從欣賞他們的臉蛋，到無法忽視那醜爆的背景

5. 我第一次看到這麼沒有吸引力的SG

6. 考慮到孩子們賺的錢、地點和公司規模，這品質真的很低呢

7. 這SG的美感是認真的嗎？

8. 說不定是團綜《GOING SEVENTEEN》的新企劃，還加入了搞笑元素

9. 公司終於瘋了

10. 整體影片質感確實很差，全靠成員的顏值跟魅力，太扯了

11. 所以這是什麼概念，我研究了好久

12. 我承認我不是粉絲，他們很帥，但老實說我認為是一個笑話

13. 大學分組交的團隊作業可能都比這個強，是大公司耶，SEVENTEEN耶

14. 認真的嗎？

15. 錢都花去哪了？設計部的人出來面對

16. 性價比如何？太無語了...

17. 便利店椅子我勉強接受是設定，那圓佑是怎麼回事呢？公司對顏值太有自信嗎？

18. 估計中小企業偶像團體出的SG都能贏過這個宣傳影片

19. 真的太沒誠意了

20. 每次都看到他們賣出數百萬張專輯，錢都去哪裡了？

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